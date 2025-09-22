Рейтинг@Mail.ru
Россия открыта для сотрудничества в технологических сферах, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.09.2025
13:30 22.09.2025
Россия открыта для сотрудничества в технологических сферах, заявил Мишустин
Россия открыта для расширения международного сотрудничества в технологических сферах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.09.2025
СИРИУС, 22 сен - РИА Новости. Россия открыта для расширения международного сотрудничества в технологических сферах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы в принципе открыты для расширения любого международного сотрудничества во многих технологических сферах, и приглашаем дружественные государства к объединению исследовательского потенциала, производственных возможностей, чтобы эффективно использовать сильные стороны друг друга", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника 2025". Он напомнил, что президент России поставил задачу в течение ближайших шести лет довести выпуск продукции электронной промышленности до 6,6 триллиона рублей и обеспечить большинство потребностей страны, а именно - примерно 70%. Одиннадцатый Российский форум "Микроэлектроника-2025" проходит с 21 по 27 сентября на площадке Научно-технологического университета "Сириус" (федеральная территория "Сириус"). Форум "Микроэлектроника" проводится в России ежегодно с 2015 года. Организаторами выступают АО "НИИМЭ" и АО "НИИМА "Прогресс" при поддержке Минпромторга и Минобрнауки. Этот форум - преемник крымских конференций по актуальным вопросам электронных технологий, которые проходили в 1970-80-х годах в Гурзуфе.
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на выставке Российского форума "Микроэлектроника 2024"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на выставке Российского форума "Микроэлектроника 2024"
СИРИУС, 22 сен - РИА Новости. Россия открыта для расширения международного сотрудничества в технологических сферах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы в принципе открыты для расширения любого международного сотрудничества во многих технологических сферах, и приглашаем дружественные государства к объединению исследовательского потенциала, производственных возможностей, чтобы эффективно использовать сильные стороны друг друга", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника 2025".
Мишустин рассказал о пути России к суверенитету в микроэлектронике
Вчера, 12:35
Он напомнил, что президент России поставил задачу в течение ближайших шести лет довести выпуск продукции электронной промышленности до 6,6 триллиона рублей и обеспечить большинство потребностей страны, а именно - примерно 70%.
Одиннадцатый Российский форум "Микроэлектроника-2025" проходит с 21 по 27 сентября на площадке Научно-технологического университета "Сириус" (федеральная территория "Сириус").
Форум "Микроэлектроника" проводится в России ежегодно с 2015 года. Организаторами выступают АО "НИИМЭ" и АО "НИИМА "Прогресс" при поддержке Минпромторга и Минобрнауки. Этот форум - преемник крымских конференций по актуальным вопросам электронных технологий, которые проходили в 1970-80-х годах в Гурзуфе.
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В ЦБТ рассказали об интересе к российским технологиям биометрии за рубежом
21 сентября, 10:25
 
