Россия открыта для сотрудничества в технологических сферах, заявил Мишустин

Россия открыта для расширения международного сотрудничества в технологических сферах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T13:30:00+03:00

СИРИУС, 22 сен - РИА Новости. Россия открыта для расширения международного сотрудничества в технологических сферах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы в принципе открыты для расширения любого международного сотрудничества во многих технологических сферах, и приглашаем дружественные государства к объединению исследовательского потенциала, производственных возможностей, чтобы эффективно использовать сильные стороны друг друга", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника 2025". Он напомнил, что президент России поставил задачу в течение ближайших шести лет довести выпуск продукции электронной промышленности до 6,6 триллиона рублей и обеспечить большинство потребностей страны, а именно - примерно 70%. Одиннадцатый Российский форум "Микроэлектроника-2025" проходит с 21 по 27 сентября на площадке Научно-технологического университета "Сириус" (федеральная территория "Сириус"). Форум "Микроэлектроника" проводится в России ежегодно с 2015 года. Организаторами выступают АО "НИИМЭ" и АО "НИИМА "Прогресс" при поддержке Минпромторга и Минобрнауки. Этот форум - преемник крымских конференций по актуальным вопросам электронных технологий, которые проходили в 1970-80-х годах в Гурзуфе.

