Россия открыта для сотрудничества в технологических сферах, заявил Мишустин

Мишустин: Россия открыта для международного сотрудничества в сфере технологий
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на выставке Российского форума "Микроэлектроника 2024"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на выставке Российского форума "Микроэлектроника 2024"
СИРИУС, 22 сен - РИА Новости. Россия открыта для расширения международного сотрудничества в технологических сферах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы в принципе открыты для расширения любого международного сотрудничества во многих технологических сферах, и приглашаем дружественные государства к объединению исследовательского потенциала, производственных возможностей, чтобы эффективно использовать сильные стороны друг друга", - сказал Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника 2025".
Он напомнил, что президент России поставил задачу в течение ближайших шести лет довести выпуск продукции электронной промышленности до 6,6 триллиона рублей и обеспечить большинство потребностей страны, а именно - примерно 70%.
Одиннадцатый Российский форум "Микроэлектроника-2025" проходит с 21 по 27 сентября на площадке Научно-технологического университета "Сириус" (федеральная территория "Сириус").
Форум "Микроэлектроника" проводится в России ежегодно с 2015 года. Организаторами выступают АО "НИИМЭ" и АО "НИИМА "Прогресс" при поддержке Минпромторга и Минобрнауки. Этот форум - преемник крымских конференций по актуальным вопросам электронных технологий, которые проходили в 1970-80-х годах в Гурзуфе.