Минпромторг ужесточит контроль за производством ноутбуков и смартфонов

14:41 22.09.2025
СИРИУС, 22 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует внедрить маркировку ноутбуков, смартфонов и электротехнической продукции на постоянной основе и ужесточить контроль за процессом производства в данной отрасли, сообщил глава министерства Антон Алиханов. "У нас прошел целый ряд экспериментов, это касалось смартфонов, ноутбуков, электротехнической продукции, и ряда других номенклатур, и мы надеемся, что маркировку мы внедрим сейчас уже на постоянной основе. По этой номенклатуре будем двигать ее дальше, по всей цепочке, и вверх, так сказать, и вниз", - сказал он в рамках пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025". Он отметил, что таким образом профильные институты получат возможность заниматься проверкой достаточности уровня переработки и наличия действительного производства. "Мы действительно понимаем, что контроль нужно серьезно ужесточать и внедрять в режим маркировки", - добавил Алиханов. Глава Минпромторга привел в пример маркировку молочной продукции, благодаря которой теперь, по его словам, можно узнать буквально кличку коровы, чье молоко пьет потребитель. "Вот что-то похожее внедрят и здесь, и эта система обеспечит, собственно говоря, равные условия и равную конкуренцию. Чтобы мы все понимали, что это не шильдики переклеивающая какая-то контора в гараже, а действительно реальный производитель с реальной компетенцией, кадрами, оборудованием и так далее", - заключил министр.
технологии, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Технологии, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
СИРИУС, 22 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует внедрить маркировку ноутбуков, смартфонов и электротехнической продукции на постоянной основе и ужесточить контроль за процессом производства в данной отрасли, сообщил глава министерства Антон Алиханов.
"У нас прошел целый ряд экспериментов, это касалось смартфонов, ноутбуков, электротехнической продукции, и ряда других номенклатур, и мы надеемся, что маркировку мы внедрим сейчас уже на постоянной основе. По этой номенклатуре будем двигать ее дальше, по всей цепочке, и вверх, так сказать, и вниз", - сказал он в рамках пленарной сессии форума "Микроэлектроника 2025".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Баканов рассказал, сколько ракет запустят в России за десять лет
Вчера, 13:36
Он отметил, что таким образом профильные институты получат возможность заниматься проверкой достаточности уровня переработки и наличия действительного производства.
"Мы действительно понимаем, что контроль нужно серьезно ужесточать и внедрять в режим маркировки", - добавил Алиханов.
Глава Минпромторга привел в пример маркировку молочной продукции, благодаря которой теперь, по его словам, можно узнать буквально кличку коровы, чье молоко пьет потребитель.
"Вот что-то похожее внедрят и здесь, и эта система обеспечит, собственно говоря, равные условия и равную конкуренцию. Чтобы мы все понимали, что это не шильдики переклеивающая какая-то контора в гараже, а действительно реальный производитель с реальной компетенцией, кадрами, оборудованием и так далее", - заключил министр.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин участвует в пленарном заседании Российского форума Микроэлектроника 2025 - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Мишустин рассказал о пути России к суверенитету в микроэлектронике
Вчера, 12:35
 
ТехнологииРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
