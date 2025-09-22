Рейтинг@Mail.ru
Генштаб рассказал, к кому обращаться с вопросами об осеннем призыве - РИА Новости, 22.09.2025
13:33 22.09.2025 (обновлено: 13:35 22.09.2025)
Генштаб рассказал, к кому обращаться с вопросами об осеннем призыве
Генштаб рассказал, к кому обращаться с вопросами об осеннем призыве
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Номера телефонов военкоматов, куда можно обратиться по вопросам осеннего призыва 2025 года, размещены на сайте Минобороны России, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "На официальном сайте Минобороны России в разделе "Военкоматы" размещены номера телефонов военных комиссариатов, по которым граждане могут обратиться по вопросам призыва. Начиная с 13 октября специалисты Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу", - сказал Цимлянский на брифинге.
Генштаб рассказал, к кому обращаться с вопросами об осеннем призыве

Генштаб посоветовал звонить в военкоматы по вопросам осеннего призыва

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Призывники в сборном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Номера телефонов военкоматов, куда можно обратиться по вопросам осеннего призыва 2025 года, размещены на сайте Минобороны России, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"На официальном сайте Минобороны России в разделе "Военкоматы" размещены номера телефонов военных комиссариатов, по которым граждане могут обратиться по вопросам призыва. Начиная с 13 октября специалисты Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу", - сказал Цимлянский на брифинге.
Призывники во время получения вещевого довольствия перед отправкой в части Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Осенний призыв пройдет с применением единого реестра
