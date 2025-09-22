https://ria.ru/20250922/minoborony-2043513732.html

Генштаб рассказал, к кому обращаться с вопросами об осеннем призыве

2025-09-22T13:33:00+03:00

россия

безопасность

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Номера телефонов военкоматов, куда можно обратиться по вопросам осеннего призыва 2025 года, размещены на сайте Минобороны России, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "На официальном сайте Минобороны России в разделе "Военкоматы" размещены номера телефонов военных комиссариатов, по которым граждане могут обратиться по вопросам призыва. Начиная с 13 октября специалисты Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу", - сказал Цимлянский на брифинге.

2025

Варвара Скокшина

россия, безопасность