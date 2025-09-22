https://ria.ru/20250922/minoborony-2043513732.html
Генштаб рассказал, к кому обращаться с вопросами об осеннем призыве
Генштаб рассказал, к кому обращаться с вопросами об осеннем призыве - РИА Новости, 22.09.2025
Генштаб рассказал, к кому обращаться с вопросами об осеннем призыве
Номера телефонов военкоматов, куда можно обратиться по вопросам осеннего призыва 2025 года, размещены на сайте Минобороны России, заявил заместитель начальника... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T13:33:00+03:00
2025-09-22T13:33:00+03:00
2025-09-22T13:35:00+03:00
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978516980_0:223:3066:1948_1920x0_80_0_0_c000695794869c8c45688f560566016b.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Номера телефонов военкоматов, куда можно обратиться по вопросам осеннего призыва 2025 года, размещены на сайте Минобороны России, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "На официальном сайте Минобороны России в разделе "Военкоматы" размещены номера телефонов военных комиссариатов, по которым граждане могут обратиться по вопросам призыва. Начиная с 13 октября специалисты Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу", - сказал Цимлянский на брифинге.
https://ria.ru/20250922/prizyv-2043497735.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978516980_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_2391b367929d655ac74a1d1f820cbca1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
Генштаб рассказал, к кому обращаться с вопросами об осеннем призыве
Генштаб посоветовал звонить в военкоматы по вопросам осеннего призыва