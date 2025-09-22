https://ria.ru/20250922/minoborony-2043470538.html
Минобороны показало кадры поражения пункта дислокации ВСУ под Сумами
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами поражения пункта временной дислокации 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Зелёной Дубравы в Сумской области. В описании к видео отмечается, что удар был нанесен с помощью беспилотников "Герань-2". На кадрах видно, как украинские военнослужащие заходят пункт временной дислокации, расположенный в лесопосадке. Также показано, как после удара оттуда валит густой дым.
