Минобороны показало кадры поражения пункта дислокации ВСУ под Сумами

Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами поражения пункта временной дислокации 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Зелёной Дубравы в... РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами поражения пункта временной дислокации 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Зелёной Дубравы в Сумской области. В описании к видео отмечается, что удар был нанесен с помощью беспилотников "Герань-2". На кадрах видно, как украинские военнослужащие заходят пункт временной дислокации, расположенный в лесопосадке. Также показано, как после удара оттуда валит густой дым.

