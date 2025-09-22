https://ria.ru/20250922/minoborony-2043435525.html
ПВО ночью сбила 114 БПЛА ВСУ
ПВО ночью сбила 114 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 22.09.2025
ПВО ночью сбила 114 БПЛА ВСУ
Дежурные средства российской ПВО в ночь на понедельник сбили 114 украинских беспилотников над десятью российскими регионами, Азовским и Черным морями, сообщили... РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в ночь на понедельник сбили 114 украинских беспилотников над десятью российскими регионами, Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что по 25 беспилотников были сбиты над Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 аппаратов - над Белгородской областью и 13 - над Астраханской.Кроме того, 10 беспилотников нейтрализованы над Крымом, семь - над Брянской областью, пять - над Азовским морем, по три дрона уничтожены над Ярославской и Волгоградской областями, два - над Черным морем и по одному - над Курской и Воронежской областями.Накануне российское оборонное ведомство сообщало, что за вечер воскресенья ПВО сбила 22 украинских беспилотника, в том числе 16 - над акваторией Черного моря.
