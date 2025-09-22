https://ria.ru/20250922/medvedchuk-2043451033.html

Медведчук заявил, что Украина при Зеленском превратилась в концлагерь

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Нынешняя Украина при Владимире Зеленском превратилась в концлагерь и не способна к мирным соглашениям, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "В украинских СМИ пошла дискуссия о "тяжелых решениях", которые якобы готовит Зеленский, о чем он сказал на встрече с депутатами фракции "Слуги народа" 16 сентября. Одни обозреватели утверждали, что якобы нелегитимный "прозрел" и готов к переговорам, другие опровергали это, говоря, что наркофюрер остается на своих прежних позициях. Однако вся эта трескотня не имеет никакого практического смысла, поскольку Зеленский не способен принимать никаких решений, ни "тяжелых", ни "легких", никаких. Политический клоун крепко зажат реальностью, которую сам и создал. И создал он все это не принятием каких-либо решений, а именно невозможностью что-либо принять, сделать хоть один шаг", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Зеленский, по мнению Медведчука, предлагает уйти от любых мирных соглашений и договоренностей, что избавит его от принятия каких-то решений и взятия на себя обязательств, он хочет заставить коллективный Запад защищать свой режим вечно. "Зеленский демонстрирует полную невозможность Киева заключить мир, хотя Трампу обещал обратное неоднократно. Зеленский не может заключить никакого мира, даже если захочет. Экономика страны полностью зависит от внешних вливаний, а внешние вливания от наличия войны. Другой экономики у Украины Зеленского просто нет, и взять ее негде, та, что была, уничтожена войной и репрессиями преступного режима", - добавил политик. По словам Медведчука, строить мирную Украину некому, в стране нет партии мира. Ее целенаправленно уничтожали, репрессировали, убивали, выдворяли из страны, обливали грязью и законодательно запретили. Зеленскому не нужен был мир, его интересовала личная власть, а сохранить ее легче всего в состоянии вечного конфликта. "Украинскому народу для того, чтобы выжить, нужно не обращать внимания на очередные обещания Зеленского и его банды, поскольку они никогда не будут выполнены. Украинская элита продала народ коллективному Западу в качестве пушечного мяса, и с этой дороги сворачивать не собирается. Сегодня украинцам на Западе не рады и их начинают возвращать в пекло войны. И остается один выход, которые уже выбрали новые шесть регионов России, воспользовавшись своим правом на самоопределение. Они ушли из-под управления преступной украинской элиты, изгнали ее со своих территорий и начали строить свою жизнь в составе Российской Федерации", - подытожил Медведчук.

