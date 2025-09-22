https://ria.ru/20250922/medmeet-2043511022.html

РЭЦ организовал стенд Made in Russia на выставке MedMeet в Ереване

РЭЦ организовал стенд Made in Russia на выставке MedMeet в Ереване - РИА Новости, 22.09.2025

РЭЦ организовал стенд Made in Russia на выставке MedMeet в Ереване

Международная медицинская выставка MedMeet-2025, где Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) организовал стенд под брендом "Сделано в России", прошла с 19 по... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T13:22:00+03:00

2025-09-22T13:22:00+03:00

2025-09-22T13:22:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

армения

ереван

бренд сделано в россии (made in russia)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_96a9368ebc65b18f29e82dec9b987496.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Международная медицинская выставка MedMeet-2025, где Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) организовал стенд под брендом "Сделано в России", прошла с 19 по 21 сентября в Ереване, сообщает центр."Экспозиция познакомила участников и гостей форума с широким ассортиментом высокотехнологической медицинской продукции, такой как биологически активные добавки и медикаменты, диагностическое и медицинское оборудование, мебель, а также решения в сфере санитарной авиации, основанные на уникальном российском опыте", - говорится в сообщении.В рамках деловой программы РЭЦ провел серию B2B-встреч, которые помогли российским производителям наладить прямые контакты с иностранными партнерами и расширить возможности для выхода на зарубежные рынки. Всего состоялось более 30 переговоров, по итогам которых открылись новые перспективы для экспорта российских медицинских товаров.Руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян подчеркнул значительный рост экспорта медицинских изделий из Армении в Россию: только за первое полугодие текущего года объем вырос в 2,5 раза. Такой рост отражает укрепление деловых связей между странами, чему во многом способствуют механизмы и возможности, предоставляемые в рамках Евразийского экономического союза.Участники выставки также обсудили проблемы цифровизации здравоохранения, инновационные подходы к лечению и профилактике заболеваний, а также лучшие мировые практики в области фармацевтики и медицинских технологий."MedMeet играет важную роль в укреплении международного сотрудничества и установлении прочных деловых связей между российскими и зарубежными компаниями, способствующих устойчивому росту и дальнейшему развитию отраслей здравоохранения обеих стран", - отметил Енокян.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по реализации программы продвижения российских компаний под национальным брендом "Сделано в России".

https://ria.ru/20250919/podderzhka-2043021933.html

https://ria.ru/20250918/vystavka-2042654019.html

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), экономика, армения, ереван, бренд сделано в россии (made in russia)