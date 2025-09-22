Рейтинг@Mail.ru
Франция примет участие в миссии по стабилизации в Газе, заявил Макрон - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 22.09.2025 (обновлено: 22:54 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/makron-2043625188.html
Франция примет участие в миссии по стабилизации в Газе, заявил Макрон
Франция примет участие в миссии по стабилизации в Газе, заявил Макрон - РИА Новости, 22.09.2025
Франция примет участие в миссии по стабилизации в Газе, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации ситуации в Газе и поддерживать силы... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T22:37:00+03:00
2025-09-22T22:54:00+03:00
в мире
франция
сектор газа
эммануэль макрон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_762c6940cf2364ea2c00ebcad1185864.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации ситуации в Газе и поддерживать силы безопасности палестинской временной администрации."Франция готова внести свой вклад в международную миссию по стабилизации в Газе и совместно с ЕС поддержать подготовку и оснащение палестинских сил безопасности", - сказал он.
https://ria.ru/20250922/konflikt-1915630213.html
франция
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2551bf77574a4e2b155861d36bff244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, сектор газа, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Франция, Сектор Газа, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Франция примет участие в миссии по стабилизации в Газе, заявил Макрон

Макрон: Франция готова принять участие в миссии по стабилизации в Газе

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации ситуации в Газе и поддерживать силы безопасности палестинской временной администрации.
«
"Франция готова внести свой вклад в международную миссию по стабилизации в Газе и совместно с ЕС поддержать подготовку и оснащение палестинских сил безопасности", - сказал он.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреФранцияСектор ГазаЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала