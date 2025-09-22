https://ria.ru/20250922/makron-2043625188.html
Франция примет участие в миссии по стабилизации в Газе, заявил Макрон
Франция примет участие в миссии по стабилизации в Газе, заявил Макрон - РИА Новости, 22.09.2025
Франция примет участие в миссии по стабилизации в Газе, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации ситуации в Газе и поддерживать силы... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T22:37:00+03:00
2025-09-22T22:37:00+03:00
2025-09-22T22:54:00+03:00
в мире
франция
сектор газа
эммануэль макрон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_762c6940cf2364ea2c00ebcad1185864.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации ситуации в Газе и поддерживать силы безопасности палестинской временной администрации."Франция готова внести свой вклад в международную миссию по стабилизации в Газе и совместно с ЕС поддержать подготовку и оснащение палестинских сил безопасности", - сказал он.
https://ria.ru/20250922/konflikt-1915630213.html
франция
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2551bf77574a4e2b155861d36bff244.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, сектор газа, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Франция, Сектор Газа, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Франция примет участие в миссии по стабилизации в Газе, заявил Макрон
Макрон: Франция готова принять участие в миссии по стабилизации в Газе