Макрон подтвердил, что Франция признала Палестину
22:32 22.09.2025 (обновлено: 22:43 22.09.2025)
Макрон подтвердил, что Франция признала Палестину
Франция с понедельника признает Палестинское государство, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. РИА Новости, 22.09.2025
в мире
франция
палестина
эммануэль макрон
ближний восток
оон
израильское наступление на город газа
ООН, 22 сен - РИА Новости. Франция с понедельника признает Палестинское государство, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН."В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина", - заявил он.В июле Макрон сообщил, что Франция официально признает Палестину на Генеральной ассамблее ООН в сентябре.
в мире, франция, палестина, эммануэль макрон, ближний восток, оон, израильское наступление на город газа
В мире, Франция, Палестина, Эммануэль Макрон, Ближний Восток, ООН, Израильское наступление на город Газа
© AP Photo / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ООН, 22 сен - РИА Новости. Франция с понедельника признает Палестинское государство, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина", - заявил он.
В июле Макрон сообщил, что Франция официально признает Палестину на Генеральной ассамблее ООН в сентябре.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
