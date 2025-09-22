https://ria.ru/20250922/makron-2043624886.html
Макрон подтвердил, что Франция признала Палестину
Макрон подтвердил, что Франция признала Палестину
Франция с понедельника признает Палестинское государство, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. РИА Новости, 22.09.2025
ООН, 22 сен - РИА Новости. Франция с понедельника признает Палестинское государство, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН."В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина", - заявил он.В июле Макрон сообщил, что Франция официально признает Палестину на Генеральной ассамблее ООН в сентябре.
