https://ria.ru/20250922/ldpr-2043511547.html
ЛДПР предложила высылать мигрантов при отсутствии медстраховки
ЛДПР предложила высылать мигрантов при отсутствии медстраховки - РИА Новости, 22.09.2025
ЛДПР предложила высылать мигрантов при отсутствии медстраховки
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается обязать иностранных граждан, временно проживающих в РФ, иметь действующий полис добровольного медицинского... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T13:25:00+03:00
2025-09-22T13:25:00+03:00
2025-09-22T13:25:00+03:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766284646_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1dce8a6a935e1612ea05da6c4b52864b.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается обязать иностранных граждан, временно проживающих в РФ, иметь действующий полис добровольного медицинского страхования, если он отсутствует, это может стать причиной для депортации, документ доступен в думской электронной базе. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы. "Предлагаемые изменения предусматривают обязанность иностранных граждан, временно и постоянно проживающих в РФ, иметь действующий договор (полис) добровольного медицинского страхования, заключенный с российской или иностранной страховой организацией, имеющей право осуществлять деятельность в сфере страхования на территории РФ, либо полис обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством РФ", - сказано в пояснительной записке. В документе уточняется, что если у временно или постоянно проживающего в России иностранного гражданина отсутствует действующий медицинский полис, то сведения о таком иностранном гражданине будут внесены в реестр контролируемых лиц, что "создаст правовой механизм для применения к нему режима высылки". Кроме того, уточняется перечень документов, представляемых иностранными гражданами при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание: добавляется заверенная копия полиса ДМС или ОМС. По мнению авторов инициативы, данное изменение позволит с самого начала обеспечить включение иностранного гражданина в систему медицинского страхования и исключить возможность пребывания в России без доступа к базовому медицинскому обслуживанию. Как отмечает правительство РФ в своем официальном заключении, данный вопрос в настоящее время урегулирован.
https://ria.ru/20250913/gosduma-2041651819.html
https://ria.ru/20250921/slutskiy-2043352548.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766284646_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b402e17b0947b96aac1f261123b70d33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
ЛДПР предложила высылать мигрантов при отсутствии медстраховки
ЛДПР внесла законопроект, обязывающий мигрантов иметь действующую страховку
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается обязать иностранных граждан, временно проживающих в РФ, иметь действующий полис добровольного медицинского страхования, если он отсутствует, это может стать причиной для депортации, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы
от фракции ЛДПР
во главе с лидером партии Леонидом Слуцким
и сенаторы.
"Предлагаемые изменения предусматривают обязанность иностранных граждан, временно и постоянно проживающих в РФ
, иметь действующий договор (полис) добровольного медицинского страхования, заключенный с российской или иностранной страховой организацией, имеющей право осуществлять деятельность в сфере страхования на территории РФ, либо полис обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством РФ", - сказано в пояснительной записке.
В документе уточняется, что если у временно или постоянно проживающего в России иностранного гражданина отсутствует действующий медицинский полис, то сведения о таком иностранном гражданине будут внесены в реестр контролируемых лиц, что "создаст правовой механизм для применения к нему режима высылки".
Кроме того, уточняется перечень документов, представляемых иностранными гражданами при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание: добавляется заверенная копия полиса ДМС или ОМС.
По мнению авторов инициативы, данное изменение позволит с самого начала обеспечить включение иностранного гражданина в систему медицинского страхования и исключить возможность пребывания в России без доступа к базовому медицинскому обслуживанию.
Как отмечает правительство РФ в своем официальном заключении, данный вопрос в настоящее время урегулирован.