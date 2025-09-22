Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предложила высылать мигрантов при отсутствии медстраховки - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/ldpr-2043511547.html
ЛДПР предложила высылать мигрантов при отсутствии медстраховки
ЛДПР предложила высылать мигрантов при отсутствии медстраховки - РИА Новости, 22.09.2025
ЛДПР предложила высылать мигрантов при отсутствии медстраховки
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается обязать иностранных граждан, временно проживающих в РФ, иметь действующий полис добровольного медицинского... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T13:25:00+03:00
2025-09-22T13:25:00+03:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766284646_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1dce8a6a935e1612ea05da6c4b52864b.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается обязать иностранных граждан, временно проживающих в РФ, иметь действующий полис добровольного медицинского страхования, если он отсутствует, это может стать причиной для депортации, документ доступен в думской электронной базе. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы. "Предлагаемые изменения предусматривают обязанность иностранных граждан, временно и постоянно проживающих в РФ, иметь действующий договор (полис) добровольного медицинского страхования, заключенный с российской или иностранной страховой организацией, имеющей право осуществлять деятельность в сфере страхования на территории РФ, либо полис обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством РФ", - сказано в пояснительной записке. В документе уточняется, что если у временно или постоянно проживающего в России иностранного гражданина отсутствует действующий медицинский полис, то сведения о таком иностранном гражданине будут внесены в реестр контролируемых лиц, что "создаст правовой механизм для применения к нему режима высылки". Кроме того, уточняется перечень документов, представляемых иностранными гражданами при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание: добавляется заверенная копия полиса ДМС или ОМС. По мнению авторов инициативы, данное изменение позволит с самого начала обеспечить включение иностранного гражданина в систему медицинского страхования и исключить возможность пребывания в России без доступа к базовому медицинскому обслуживанию. Как отмечает правительство РФ в своем официальном заключении, данный вопрос в настоящее время урегулирован.
https://ria.ru/20250913/gosduma-2041651819.html
https://ria.ru/20250921/slutskiy-2043352548.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766284646_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b402e17b0947b96aac1f261123b70d33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
ЛДПР предложила высылать мигрантов при отсутствии медстраховки

ЛДПР внесла законопроект, обязывающий мигрантов иметь действующую страховку

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПолис обязательного медицинского страхования
Полис обязательного медицинского страхования - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Полис обязательного медицинского страхования. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается обязать иностранных граждан, временно проживающих в РФ, иметь действующий полис добровольного медицинского страхования, если он отсутствует, это может стать причиной для депортации, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
ЛДПР предложила увеличить надбавку к пенсиям с 80 лет
13 сентября, 13:40
"Предлагаемые изменения предусматривают обязанность иностранных граждан, временно и постоянно проживающих в РФ, иметь действующий договор (полис) добровольного медицинского страхования, заключенный с российской или иностранной страховой организацией, имеющей право осуществлять деятельность в сфере страхования на территории РФ, либо полис обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством РФ", - сказано в пояснительной записке.
В документе уточняется, что если у временно или постоянно проживающего в России иностранного гражданина отсутствует действующий медицинский полис, то сведения о таком иностранном гражданине будут внесены в реестр контролируемых лиц, что "создаст правовой механизм для применения к нему режима высылки".
Кроме того, уточняется перечень документов, представляемых иностранными гражданами при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание: добавляется заверенная копия полиса ДМС или ОМС.
По мнению авторов инициативы, данное изменение позволит с самого начала обеспечить включение иностранного гражданина в систему медицинского страхования и исключить возможность пребывания в России без доступа к базовому медицинскому обслуживанию.
Как отмечает правительство РФ в своем официальном заключении, данный вопрос в настоящее время урегулирован.
Девушка держит флаг России - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Слуцкий предложил учредить День российской государственности
21 сентября, 15:43
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала