Адвокат задержанного в Приморье французского велогонщика сняла ему квартиру

22.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен - РИА Новости, Инна Эстрина. Адвокат французского велосипедиста Софиана Сехили, задержанного в Приморье, Алла Кушнир сообщила РИА Новости, что сняла своему подзащитному квартиру на время дознания и суда. В объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края ранее сообщили РИА Новости, что Уссурийский районный суд арестовал Сехили до 4 октября, французский велопутешественник подозревается в незаконном пересечении госграницы РФ. По словам адвоката, защита направила апелляционную жалобу в Приморский краевой суд с просьбой изменить ему меру пресечения на другую, не связанную с изоляцией от общества. "Квартиру нашла для Софиана Сехили просторную, более 40 "квадратов". И ручаюсь, что буду обеспечивать его явку по разбирательствам по делу. Собственник уже дал свое письменное согласие на проживание в квартире Сехили на время дознания и суда", - заявила Кушнир, не озвучив стоимость аренды. В сентябре ряд местных СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на французскую газету Monde сообщили о задержании гражданина Франции Софиана Сехили во Владивостоке за незаконное пересечение границы. Сообщалось, что он хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, проехав от Лиссабона до Владивостока. Уточнялось, что велопутешественник проехал Таджикистан, Монголию и Китай, а 2 сентября во Владивостоке его задержали таможенники за незаконное пересечение границы. Председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин ранее сообщал РИА Новости, что Сехили обеспокоен отсутствием регулярного душа в СИЗО Уссурийска и непривычной для него едой, остальные условия его устраивают.

