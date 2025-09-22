Рейтинг@Mail.ru
Адвокат задержанного в Приморье французского велогонщика сняла ему квартиру - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/kvartira-2043428922.html
Адвокат задержанного в Приморье французского велогонщика сняла ему квартиру
Адвокат задержанного в Приморье французского велогонщика сняла ему квартиру - РИА Новости, 22.09.2025
Адвокат задержанного в Приморье французского велогонщика сняла ему квартиру
Адвокат французского велосипедиста Софиана Сехили, задержанного в Приморье, Алла Кушнир сообщила РИА Новости, что сняла своему подзащитному квартиру на время... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T04:16:00+03:00
2025-09-22T04:16:00+03:00
в мире
владивосток
приморский край
россия
софиан сехили
приморский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен - РИА Новости, Инна Эстрина. Адвокат французского велосипедиста Софиана Сехили, задержанного в Приморье, Алла Кушнир сообщила РИА Новости, что сняла своему подзащитному квартиру на время дознания и суда. В объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края ранее сообщили РИА Новости, что Уссурийский районный суд арестовал Сехили до 4 октября, французский велопутешественник подозревается в незаконном пересечении госграницы РФ. По словам адвоката, защита направила апелляционную жалобу в Приморский краевой суд с просьбой изменить ему меру пресечения на другую, не связанную с изоляцией от общества. "Квартиру нашла для Софиана Сехили просторную, более 40 "квадратов". И ручаюсь, что буду обеспечивать его явку по разбирательствам по делу. Собственник уже дал свое письменное согласие на проживание в квартире Сехили на время дознания и суда", - заявила Кушнир, не озвучив стоимость аренды. В сентябре ряд местных СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на французскую газету Monde сообщили о задержании гражданина Франции Софиана Сехили во Владивостоке за незаконное пересечение границы. Сообщалось, что он хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, проехав от Лиссабона до Владивостока. Уточнялось, что велопутешественник проехал Таджикистан, Монголию и Китай, а 2 сентября во Владивостоке его задержали таможенники за незаконное пересечение границы. Председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин ранее сообщал РИА Новости, что Сехили обеспокоен отсутствием регулярного душа в СИЗО Уссурийска и непривычной для него едой, остальные условия его устраивают.
https://ria.ru/20250922/arest-2043426722.html
https://ria.ru/20250921/zaschita-2043281415.html
владивосток
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владивосток, приморский край, россия, софиан сехили, приморский краевой суд
В мире, Владивосток, Приморский край, Россия, Софиан Сехили, Приморский краевой суд
Адвокат задержанного в Приморье французского велогонщика сняла ему квартиру

Адвокат французского велогонщика Сехили, находящегося в СИЗО, сняла ему квартиру

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен - РИА Новости, Инна Эстрина. Адвокат французского велосипедиста Софиана Сехили, задержанного в Приморье, Алла Кушнир сообщила РИА Новости, что сняла своему подзащитному квартиру на время дознания и суда.
В объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края ранее сообщили РИА Новости, что Уссурийский районный суд арестовал Сехили до 4 октября, французский велопутешественник подозревается в незаконном пересечении госграницы РФ.
Приморский краевой суд - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Защита французского велосипедиста обжаловала его арест в Приморье
03:27
По словам адвоката, защита направила апелляционную жалобу в Приморский краевой суд с просьбой изменить ему меру пресечения на другую, не связанную с изоляцией от общества.
"Квартиру нашла для Софиана Сехили просторную, более 40 "квадратов". И ручаюсь, что буду обеспечивать его явку по разбирательствам по делу. Собственник уже дал свое письменное согласие на проживание в квартире Сехили на время дознания и суда", - заявила Кушнир, не озвучив стоимость аренды.
В сентябре ряд местных СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на французскую газету Monde сообщили о задержании гражданина Франции Софиана Сехили во Владивостоке за незаконное пересечение границы. Сообщалось, что он хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, проехав от Лиссабона до Владивостока. Уточнялось, что велопутешественник проехал Таджикистан, Монголию и Китай, а 2 сентября во Владивостоке его задержали таможенники за незаконное пересечение границы.
Председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин ранее сообщал РИА Новости, что Сехили обеспокоен отсутствием регулярного душа в СИЗО Уссурийска и непривычной для него едой, остальные условия его устраивают.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Защита умершего в СИЗО бизнесмена Котельникова раскрыла детали его дела
Вчера, 03:30
 
В миреВладивостокПриморский крайРоссияСофиан СехилиПриморский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала