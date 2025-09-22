https://ria.ru/20250922/kuban-2043595383.html

На Кубани арестовали мужчину, убившего свою трехлетнюю дочь

происшествия

КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца мужчину, убившего свою трехлетнюю дочь в Кропоткине на Кубани, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. Ранее в региональном ведомстве сообщили, что отец трехлетней девочки, которую трое суток искали волонтеры в Кропоткине, признался в ее убийстве, ему было предъявлено обвинение. Добровольческий поисковый отряд "Юг" сообщал о пропаже трехлетней Любови Гариповой, которая не могла самостоятельно передвигаться и которой была необходима медицинская помощь. Как установило следствие, девочка с матерью проживала в Тихорецком районе, ее отец жил отдельно. По предварительным данным, 19 сентября 2025 года фигурант забрал девочку, сообщив ее матери, что поедет с ней в Кавказский район. Тем же вечером обвиняемый убил свою дочь. Чтобы скрыть следы преступления и отвести от себя подозрения, злоумышленник сообщил матери девочки о том, что ребенка, якобы, похитили, после чего они обратились в правоохранительные органы. "Сегодня по ходатайству следователя СКР по Краснодарскому краю, обвиняемый в убийстве своей малолетней дочери в Кавказском районе (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ) заключен под стражу до 20 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края уточнили, что срок ареста обвиняемого - два месяца.

