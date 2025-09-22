https://ria.ru/20250922/krym-2043462162.html

Среди пострадавших при атаке БПЛА в Крыму есть белорусы

Среди пострадавших в Форосе есть граждане Белоруссии, сообщила в своем Telegram-канале мэр Ялты Янина Павленко. РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Среди пострадавших в Форосе есть граждане Белоруссии, сообщила в своем Telegram-канале мэр Ялты Янина Павленко.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы.По словам Павленко, в Ялтинскй многопрофильный медцентр ФМБА России поступило 13 человек, 12 из них госпитализированы – четверо находятся в тяжелом состоянии, решается вопрос о транспортировке одного из пациентов санавиацией. По ее информации, у всех пострадавших осколочные ранения, они находились на берегу во время атаки."Это и наши местные жители, и гости посёлка, есть также граждане Республики Беларусь. Благодарю Бога и судьбу, что среди пострадавших нет детей!", - сообщила Павленко.Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.

