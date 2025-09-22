https://ria.ru/20250922/krym-2043458684.html

Обстановка в попавшем под удар ВСУ поселке в Крыму спокойная

Обстановка в попавшем под удар ВСУ поселке в Крыму спокойная - РИА Новости, 22.09.2025

Обстановка в попавшем под удар ВСУ поселке в Крыму спокойная

Обстановка в попавшем под удар ВСУ поселке Форос на южном берегу Крыма спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T10:15:00+03:00

2025-09-22T10:15:00+03:00

2025-09-22T10:30:00+03:00

республика крым

форос

сергей аксенов (политик)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043459432_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a66442009f7b183f78f0e43d104bb191.jpg

ПОСЕЛОК ФОРОС (Крым), 22 сен - РИА Новости. Обстановка в попавшем под удар ВСУ поселке Форос на южном берегу Крыма спокойная, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. В поселке работают коммунальные службы, на остановах общественного транспорта находятся люди, по улицах ходит транспорт, магазины открыты. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.

https://ria.ru/20250922/konstantinov-2043447154.html

республика крым

форос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Школа в Форосе после удара ВСУ Вот так сейчас выглядит попавшая под удар ВСУ школа в курортном поселке Форос на южном берегу Крыма. Как передает корреспондент РИА Новости, в здании выбиты окна, а эпицентр удара пришелся на 3-й этаж, где находится актовый зал. Занятия в школе отменены, школьников перевели на дистанционное обучение. 2025-09-22T10:15 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, форос, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)