Андрей Кравченко: Новороссийск — город-герой, который чтит традиции

В сентябре 2025 года город-герой Новороссийск отметил две памятные даты. Городу исполнилось 187 лет 12 сентября, а уже 16 сентября Новороссийск праздновал 82-ю годовщину разгрома немецкой армии. Обе даты не юбилейные, но традиции в этом городе чтут вне зависимости от того, сколько минуло лет, и как изменился мир за это время. О том, как прошли праздничные мероприятия, в интервью РИА Новости рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко. — Андрей Васильевич, вы делились в своих соцсетях яркими и красочными фотографиями со дня рождения города-героя. Расскажите вкратце, чем запомнился этот день для жителей и гостей Новороссийска? — Новороссийск, как вы правильно заметили, чтит традиции и своих героев. Это относится как к героям Великой Отечественной войны, которые храбро отстояли наш город у врагов, так и к тем великим людям, которые стояли у истоков становления Новороссийска. Утром 12 сентября мы возложили цветы и венки к памятнику основателям Новороссийска — Лазаря Серебрякова, Николая Раевского и Михаила Лазарева. Этот памятник занимает центральное место на Форумной площади. Тут же были вручены свидетельства нашим уважаемым жителям о присвоении звания "Почетный гражданин города-героя Новороссийска". Есть у нас и другая добрая традиция — вот уже много лет в День города мы вручаем медали "Патриот Новороссийска" людям, которые своими делами и поступками прославляют наш город. В этом списке молодые активисты и заслуженные работники различных производств, люди, которые сохраняют историю, помогают пенсионерам, заботятся об экологии. В нашем городе действительно удивительные жители, им небезразлична судьба Новороссийска. Отзывчивые, чуткие, искренне любящие наш город-герой. Они с энтузиазмом включаются в различные мероприятия, направленные на развитие города, вносят свои предложения по благоустройству. Мы ценим такую искреннюю заинтересованность, стараемся не оставлять без внимания инициативы наших жителей. Именно в Новороссийске было остановлено продвижение немецкой армии на Кавказ. Защитники города 393 дня отчаянно сопротивлялись натиску врага, а 16 сентября полностью разбили противника. В 1973 году Новороссийску присвоено звание "Город-герой". — Уже 52 года Новороссийск, единственный на Кубани, носит почетное звание "Город-герой". И присвоение также состоялось в сентябре. Как вы отмечаете это событие? — Действительно, именно 14 сентября 1973 года Новороссийску присвоено это звание. А спустя год в наш город приехал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и собственноручно прикрепил к знамени Новороссийска высокие государственные награды — орден Ленина и медаль "Золотая звезда". К личности Брежнева у новороссийцев отношение особое. Его имя мы связываем не только с историей страны, но прежде всего с историей освобождения и послевоенного развития нашего города. В Новороссийске установлен единственный в стране памятник Брежневу, к подножью которого каждый год 14 сентября возлагают цветы и венки. Аллею на улице Новороссийской республики, где установлен памятник, мы также назвали его именем. А в 2023 году Брежневу присвоено звание "Почетный гражданин города-героя Новороссийска" (посмертно). Вскоре в городе-герое появится еще и новый проспект, названный в его честь. В этом году мы заложили камень в основание будущего проспекта. — Мы знаем, как трепетно относится ваш город к своей героической истории. Расскажите, как отмечаете памятную дату разгрома немецкой армии у стен Новороссийска? — Для нас годовщина освобождения — это и праздник, и день скорби. Тысячи наших соотечественников отдали свои жизни в сражениях под Новороссийском. Политая кровью Малая земля давно стала священным местом. Именно здесь мы проводим каждый год ритуал перезахоронения воинов, чьи останки были найдены поисковиками в текущем году. Здесь, на Малой земле, вместе с нашими общественными организациями проводим ежегодно реконструкцию боев — впечатляющее театрализованное представление, которое переносит нас в далекий 1943 год. В городе-герое огромное количество памятников военной истории. По традиции в этот день мы объезжаем их вместе с нашими гостями. В этом году в праздничные дни нас посетили делегации из Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Бреста, Рязани, а также иностранные делегации из Армении, Ливана и Турции. — Программа патриотических мероприятий включает что-то помимо указанного? — В эти дни она очень насыщенная и подготовлена таким образом, чтобы представителей всех поколений новороссийцев и гостей города нашли для себя что-то интересное — походы по местам боевой славы, парусные регаты и иные спортивные мероприятия, тематические квесты, выставки военной техники и оружия времен Великой Отечественной войны и многое другое. Надо отметить, что в целом сентябрь — очень насыщенный событиями месяц. У нас проходят в этот период сразу два крупных фестиваля. Один — музыкальный "Новороссийские куранты", и другой — сценический "Театральная гавань". К нам съезжаются именитые музыканты и актеры, театральные постановки сменяются концертами. Это время насыщенной культурной жизни, и гостям, и жителям предоставляется богатый выбор мероприятий для досуга. А самое важное для нас — это то, что красной линией через все наши мероприятия проходит тема любви к Отечеству, к городу Новороссийску и его героям. Вот такая атмосфера наполняет Новороссийск в сентябре. Я с удовольствием приглашаю посетить наш город-герой именно в сентябре еще и потому, что этот период отличается особенно мягкой, теплой и солнечной погодой — так называемый "бархатный сезон". Уверен, наши гости увезут с собой только приятные эмоции и яркие впечатления. Добро пожаловать в Новороссийск!

