ВСУ провалили несколько контратак на Сумском направлении
2025-09-22T06:39:00+03:00
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Четыре контратаки ВСУ провалились в районе Степового, Андреевки и Юнаковки на сумском направлении, пятеро солдат попали в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник провел четыре безуспешные контратаки: две в районе Степового (Ленинское) и по одной в районе Андреевки и Юнаковки. В ходе отражения взято в плен пять военнослужащих ВСУ", - сказал собеседник агентства.
