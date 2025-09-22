https://ria.ru/20250922/kontrataka-2043434460.html

ВСУ провалили несколько контратак на Сумском направлении

ВСУ провалили несколько контратак на Сумском направлении - РИА Новости, 22.09.2025

ВСУ провалили несколько контратак на Сумском направлении

Четыре контратаки ВСУ провалились в районе Степового, Андреевки и Юнаковки на сумском направлении, пятеро солдат попали в плен

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Четыре контратаки ВСУ провалились в районе Степового, Андреевки и Юнаковки на сумском направлении, пятеро солдат попали в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник провел четыре безуспешные контратаки: две в районе Степового (Ленинское) и по одной в районе Андреевки и Юнаковки. В ходе отражения взято в плен пять военнослужащих ВСУ", - сказал собеседник агентства.

