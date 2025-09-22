Рейтинг@Mail.ru
ВСУ провалили несколько контратак на Сумском направлении - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/kontrataka-2043434460.html
ВСУ провалили несколько контратак на Сумском направлении
ВСУ провалили несколько контратак на Сумском направлении - РИА Новости, 22.09.2025
ВСУ провалили несколько контратак на Сумском направлении
Четыре контратаки ВСУ провалились в районе Степового, Андреевки и Юнаковки на сумском направлении, пятеро солдат попали в плен, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T06:39:00+03:00
2025-09-22T06:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Четыре контратаки ВСУ провалились в районе Степового, Андреевки и Юнаковки на сумском направлении, пятеро солдат попали в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник провел четыре безуспешные контратаки: две в районе Степового (Ленинское) и по одной в районе Андреевки и Юнаковки. В ходе отражения взято в плен пять военнослужащих ВСУ", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_303:194:2266:1667_1920x0_80_0_0_3aee27a147e687826c3888471b92bf9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ВСУ провалили несколько контратак на Сумском направлении

ВСУ потеряли пятерых пленными, провалив контратаки на Сумском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Четыре контратаки ВСУ провалились в районе Степового, Андреевки и Юнаковки на сумском направлении, пятеро солдат попали в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел четыре безуспешные контратаки: две в районе Степового (Ленинское) и по одной в районе Андреевки и Юнаковки. В ходе отражения взято в плен пять военнослужащих ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала