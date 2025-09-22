https://ria.ru/20250922/konstantinovka-2043594457.html

ВС России уничтожили пикап, в котором мог находиться командир ВСУ Сикоза

специальная военная операция на украине

безопасность

константиновка

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бойцы 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили в Константиновке пикап, в котором, по данным российских бойцов, находился экс-командир 36-ой бригады морской пехоты ВСУ Сикоза Виктор. "Расчет FPV-дронов 27-го гвардейского артиллерийского полка 6-ой мотострелковой дивизии уничтожили пикап в Константиновке. По данным наших бойцов, в нем мог находится экс-командир 36-ой бригады морской пехоты ВСУ Сикоза Виктор, так как по всем признакам это был его пикап", - сообщил РИА Новости военнослужащий 3-го армейского корпуса. В распоряжении РИА Новости оказалось видео с машиной, на которой, по предварительным данным, мог передвигаться украинский экс-командир.

константиновка

2025

