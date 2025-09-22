https://ria.ru/20250922/konstantinovka-2043594457.html
ВС России уничтожили пикап, в котором мог находиться командир ВСУ Сикоза
ВС России уничтожили пикап, в котором мог находиться командир ВСУ Сикоза - РИА Новости, 22.09.2025
ВС России уничтожили пикап, в котором мог находиться командир ВСУ Сикоза
Бойцы 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили в Константиновке пикап, в котором, по данным... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T18:40:00+03:00
2025-09-22T18:40:00+03:00
2025-09-22T18:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043593966_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f99da1808f0e1cd98a38893d03fd7cea.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бойцы 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили в Константиновке пикап, в котором, по данным российских бойцов, находился экс-командир 36-ой бригады морской пехоты ВСУ Сикоза Виктор. "Расчет FPV-дронов 27-го гвардейского артиллерийского полка 6-ой мотострелковой дивизии уничтожили пикап в Константиновке. По данным наших бойцов, в нем мог находится экс-командир 36-ой бригады морской пехоты ВСУ Сикоза Виктор, так как по всем признакам это был его пикап", - сообщил РИА Новости военнослужащий 3-го армейского корпуса. В распоряжении РИА Новости оказалось видео с машиной, на которой, по предварительным данным, мог передвигаться украинский экс-командир.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043593966_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a82f43739ac9dff787d969060696acf8.jpg
Уничтожение автомобиля, на котором, по предварительным данным, мог передвигаться украинский экс-командир
Бойцы 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили в Константиновке пикап, в котором, по данным российских бойцов, находился экс-командир 36-ой бригады морской пехоты ВСУ Сикоза Виктор.
В распоряжении РИА Новости оказалось видео с машиной, на которой, по предварительным данным, мог передвигаться украинский экс-командир.
2025-09-22T18:40
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили пикап, в котором мог находиться командир ВСУ Сикоза
ВС РФ уничтожили в Константиновке авто, в котором мог находиться командир Сикоза