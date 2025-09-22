Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пикап, в котором мог находиться командир ВСУ Сикоза - РИА Новости, 22.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 22.09.2025
ВС России уничтожили пикап, в котором мог находиться командир ВСУ Сикоза
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бойцы 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили в Константиновке пикап, в котором, по данным российских бойцов, находился экс-командир 36-ой бригады морской пехоты ВСУ Сикоза Виктор. "Расчет FPV-дронов 27-го гвардейского артиллерийского полка 6-ой мотострелковой дивизии уничтожили пикап в Константиновке. По данным наших бойцов, в нем мог находится экс-командир 36-ой бригады морской пехоты ВСУ Сикоза Виктор, так как по всем признакам это был его пикап", - сообщил РИА Новости военнослужащий 3-го армейского корпуса. В распоряжении РИА Новости оказалось видео с машиной, на которой, по предварительным данным, мог передвигаться украинский экс-командир.
Уничтожение автомобиля, на котором, по предварительным данным, мог передвигаться украинский экс-командир
Бойцы 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили в Константиновке пикап, в котором, по данным российских бойцов, находился экс-командир 36-ой бригады морской пехоты ВСУ Сикоза Виктор. В распоряжении РИА Новости оказалось видео с машиной, на которой, по предварительным данным, мог передвигаться украинский экс-командир.
безопасность, константиновка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
