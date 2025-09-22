https://ria.ru/20250922/konstantinov-2043447154.html

Киевский режим понесет наказание за атаку на Крым, заявил Константинов

Киевский режим понесет наказание за атаку на Крым, заявил Константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на курортную зону в поселке Форос на южном берегу Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. "Киевский террористический режим совершил очередное злодеяние. В православный праздник. Против мирных жителей, детей. За всё эти преступники понесут заслуженное наказание", - написал Константинов в своем Telegram- канале. Глава парламента выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.

