Киевский режим понесет наказание за атаку на Крым, заявил Константинов
Киевский режим понесет наказание за атаку на Крым, заявил Константинов - РИА Новости, 22.09.2025
Киевский режим понесет наказание за атаку на Крым, заявил Константинов
Киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на курортную зону в поселке Форос на южном берегу Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T09:13:00+03:00
2025-09-22T09:13:00+03:00
2025-09-22T09:13:00+03:00
республика крым
владимир константинов
вооруженные силы украины
форос
сергей аксенов (политик)
министерство обороны рф (минобороны рф)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на курортную зону в поселке Форос на южном берегу Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. "Киевский террористический режим совершил очередное злодеяние. В православный праздник. Против мирных жителей, детей. За всё эти преступники понесут заслуженное наказание", - написал Константинов в своем Telegram- канале. Глава парламента выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.
Киевский режим понесет наказание за атаку на Крым, заявил Константинов
