Киевский режим понесет наказание за атаку на Крым, заявил Константинов - РИА Новости, 22.09.2025
09:13 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/konstantinov-2043447154.html
Киевский режим понесет наказание за атаку на Крым, заявил Константинов
2025-09-22T09:13:00+03:00
2025-09-22T09:13:00+03:00
республика крым
владимир константинов
вооруженные силы украины
форос
сергей аксенов (политик)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023825868_0:138:3160:1916_1920x0_80_0_0_1b895cec3d89528b26db61fc92448bac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на курортную зону в поселке Форос на южном берегу Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. "Киевский террористический режим совершил очередное злодеяние. В православный праздник. Против мирных жителей, детей. За всё эти преступники понесут заслуженное наказание", - написал Константинов в своем Telegram- канале. Глава парламента выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.
республика крым
форос
республика крым, владимир константинов, вооруженные силы украины, форос, сергей аксенов (политик), министерство обороны рф (минобороны рф)
Республика Крым, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины, Форос, Сергей Аксенов (политик), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киевский режим понесет наказание за атаку на Крым, заявил Константинов

Константинов: Киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на Крым

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на курортную зону в поселке Форос на южном берегу Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы.
Последствия атаки дронов ВСУ по Крыму - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Число погибших после атаки БПЛА в Крыму выросло до трех человек
00:45
"Киевский террористический режим совершил очередное злодеяние. В православный праздник. Против мирных жителей, детей. За всё эти преступники понесут заслуженное наказание", - написал Константинов в своем Telegram- канале.
Глава парламента выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Киевский режим 21 сентября совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Крыму
08:59
 
Республика КрымВладимир КонстантиновВооруженные силы УкраиныФоросСергей Аксенов (политик)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
