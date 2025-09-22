https://ria.ru/20250922/kolumbija-2043435838.html

В Колумбии рассказали, как Киев обманывает наемников в ВСУ

В Колумбии рассказали, как Киев обманывает наемников в ВСУ - РИА Новости, 22.09.2025

В Колумбии рассказали, как Киев обманывает наемников в ВСУ

Обещание вербовщиков предоставить наемникам гражданство Украины – это попытка обманом заманить иностранцев в зону боевых действий и заглушить сообщения о... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T07:18:00+03:00

2025-09-22T07:18:00+03:00

2025-09-22T07:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ближний восток

колумбия

густаво петро

николай тавдумадзе (посол рф в боготе )

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости, Олег Краев. Обещание вербовщиков предоставить наемникам гражданство Украины – это попытка обманом заманить иностранцев в зону боевых действий и заглушить сообщения о тяжелом положении иностранцев в ВСУ, поделился мнением с РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке. РИА Новости ранее выяснило по данным в соцсетях, что ВСУ пытаются заманить иностранных наемников возможностью получить украинское гражданство. "Я думаю, что это обман. Они строят (для наемников – ред.) "воздушные замки"… Не слышал ни об одном колумбийце, который бы вернулся оттуда с гражданством Украины", - сказал Инкапье. Он отметил, что число его сограждан, соглашающихся отправиться воевать на Украину, в последние месяцы сократились на 40-50% из-за сообщений об унизительном отношении командиров к колумбийцам, тяжелом положении наемников в рядах ВСУ, высоких показателях смертности и крайней затрудненности процедуры репатриации тел. "Обещание гражданства – маркетинговая стратегия… С моей точки зрения, это просто ложь… Жалобы (наемников – ред.) вынуждают правительство (Украины – ред.) запускать рекламные кампании с обещанием гражданства", - подчеркнул эксперт. Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.

https://ria.ru/20250921/ukraina-2043283909.html

https://ria.ru/20250920/naemniki-2043126686.html

украина

ближний восток

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ближний восток, колумбия, густаво петро, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), вооруженные силы украины