22.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 22.09.2025
В Колумбии рассказали, как Киев обманывает наемников в ВСУ
В Колумбии рассказали, как Киев обманывает наемников в ВСУ
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ближний восток
колумбия
густаво петро
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
вооруженные силы украины
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости, Олег Краев. Обещание вербовщиков предоставить наемникам гражданство Украины – это попытка обманом заманить иностранцев в зону боевых действий и заглушить сообщения о тяжелом положении иностранцев в ВСУ, поделился мнением с РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке. РИА Новости ранее выяснило по данным в соцсетях, что ВСУ пытаются заманить иностранных наемников возможностью получить украинское гражданство. "Я думаю, что это обман. Они строят (для наемников – ред.) "воздушные замки"… Не слышал ни об одном колумбийце, который бы вернулся оттуда с гражданством Украины", - сказал Инкапье. Он отметил, что число его сограждан, соглашающихся отправиться воевать на Украину, в последние месяцы сократились на 40-50% из-за сообщений об унизительном отношении командиров к колумбийцам, тяжелом положении наемников в рядах ВСУ, высоких показателях смертности и крайней затрудненности процедуры репатриации тел. "Обещание гражданства – маркетинговая стратегия… С моей точки зрения, это просто ложь… Жалобы (наемников – ред.) вынуждают правительство (Украины – ред.) запускать рекламные кампании с обещанием гражданства", - подчеркнул эксперт. Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
украина
ближний восток
колумбия
© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости, Олег Краев. Обещание вербовщиков предоставить наемникам гражданство Украины – это попытка обманом заманить иностранцев в зону боевых действий и заглушить сообщения о тяжелом положении иностранцев в ВСУ, поделился мнением с РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.
РИА Новости ранее выяснило по данным в соцсетях, что ВСУ пытаются заманить иностранных наемников возможностью получить украинское гражданство.
"Я думаю, что это обман. Они строят (для наемников – ред.) "воздушные замки"… Не слышал ни об одном колумбийце, который бы вернулся оттуда с гражданством Украины", - сказал Инкапье.
Он отметил, что число его сограждан, соглашающихся отправиться воевать на Украину, в последние месяцы сократились на 40-50% из-за сообщений об унизительном отношении командиров к колумбийцам, тяжелом положении наемников в рядах ВСУ, высоких показателях смертности и крайней затрудненности процедуры репатриации тел.
"Обещание гражданства – маркетинговая стратегия… С моей точки зрения, это просто ложь… Жалобы (наемников – ред.) вынуждают правительство (Украины – ред.) запускать рекламные кампании с обещанием гражданства", - подчеркнул эксперт.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
