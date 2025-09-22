В Колумбии рассказали, как Киев обманывает наемников в ВСУ
Экс-военный Инкапье назвал обещания ВСУ предоставить наемникам гражданство ложью
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости, Олег Краев. Обещание вербовщиков предоставить наемникам гражданство Украины – это попытка обманом заманить иностранцев в зону боевых действий и заглушить сообщения о тяжелом положении иностранцев в ВСУ, поделился мнением с РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.
РИА Новости ранее выяснило по данным в соцсетях, что ВСУ пытаются заманить иностранных наемников возможностью получить украинское гражданство.
"Я думаю, что это обман. Они строят (для наемников – ред.) "воздушные замки"… Не слышал ни об одном колумбийце, который бы вернулся оттуда с гражданством Украины", - сказал Инкапье.
Он отметил, что число его сограждан, соглашающихся отправиться воевать на Украину, в последние месяцы сократились на 40-50% из-за сообщений об унизительном отношении командиров к колумбийцам, тяжелом положении наемников в рядах ВСУ, высоких показателях смертности и крайней затрудненности процедуры репатриации тел.
"Обещание гражданства – маркетинговая стратегия… С моей точки зрения, это просто ложь… Жалобы (наемников – ред.) вынуждают правительство (Украины – ред.) запускать рекламные кампании с обещанием гражданства", - подчеркнул эксперт.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
