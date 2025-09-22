https://ria.ru/20250922/knyazhevskaya-2043052849.html
Княжевская: в Метрогородке построят дом по программе реновации
2025-09-22T12:20:00+03:00
2025-09-22T12:20:00+03:00
2025-09-22T12:20:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014421279_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_511ae87514b3622ef46af05da337b28a.jpg
москва
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Дом по программе реновации построят в районе Метрогородок на востоке Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Она отметила, что Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для участка на Открытом шоссе.
"На территории площадью 0,61 гектара по адресу: Открытое шоссе, земельный участок 27/6, появится здание площадью около 40 тысяч квадратных метров", – цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.