Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын категорически исключил возможность денуклеаризации КНДР - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:01 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/kndr-2043439644.html
Ким Чен Ын категорически исключил возможность денуклеаризации КНДР
Ким Чен Ын категорически исключил возможность денуклеаризации КНДР - РИА Новости, 22.09.2025
Ким Чен Ын категорически исключил возможность денуклеаризации КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна ни за что не станет менять что-то на снятие санкций и категорически исключает возможность денуклеаризации, так как... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T08:01:00+03:00
2025-09-22T08:01:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039289816_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_8888acb80a0e6c9ab2449dbf4cc2b850.jpg
СЕУЛ, 22 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна ни за что не станет менять что-то на снятие санкций и категорически исключает возможность денуклеаризации, так как обладание ядерным оружием закреплено законодательно, и правительство обязано защищать это право, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Санкции враждебных сил дали нам эффект обучения — становиться сильнее, воспитать стойкость и сопротивляемость, не подавляемые никаким давлением", — подчеркнул лидер КНДР на тринадцатой сессии Верховного Народного Собрания (ВНС) КНДР четырнадцатого созыва, что прошла в КНДР 20-21 сентября. Ким Чен Ын особо отметил, что любые переговоры с позиции обмена ядерных уступок на смягчение санкций невозможны. "Никогда не будет никаких переговоров, подобных обмену чего-то с врагами в обмен на снятие санкций. Время на нашей стороне", — заявил он. По его словам, как и подобает "могучей политической державе", КНДР будет поднимать экономику в соответствии с поставленными целями и при этом уделять приоритетное внимание "незаменимой стратегической задаче — укреплению военной мощи", постоянно обновляя свой статус мировой военной державы. Лидер страны подчеркнул, что вопрос отказа от ядерного оружия закрыт навсегда. "Зачем нам идти на "денуклеаризацию"? Чтобы снять санкции? Ни в коем случае! Ни в коем случае. Заявляю решительно: у нас "денуклеаризации" никогда, никогда не будет", — подытожил Ким Чен Ын. От пояснил, что в КНДР обладание ядерным оружием уже закреплено на уровне закона, и партия и правительство страны будут "неизменно и без малейшего отступления" твёрдо защищать Конституцию КНДР и основной закон о политике ядерных сил, "увековечивающий" обладание ядерным оружием. "Наше обладание ядерным оружием — это государственный закон, и у нас есть юридическая обязанность непременно его защищать", - заявил Ким Чен Ын.
https://ria.ru/20250922/patriotizm-2043436887.html
https://ria.ru/20250919/kndr-2042867993.html
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039289816_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7fecff533655df0e3c237aca38f70347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын
Ким Чен Ын категорически исключил возможность денуклеаризации КНДР

Ким Чен Ын заявил, что КНДР не станет менять ядерное оружие на снятие санкций

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКим Чен Ын
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 22 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна ни за что не станет менять что-то на снятие санкций и категорически исключает возможность денуклеаризации, так как обладание ядерным оружием закреплено законодательно, и правительство обязано защищать это право, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Санкции враждебных сил дали нам эффект обучения — становиться сильнее, воспитать стойкость и сопротивляемость, не подавляемые никаким давлением", — подчеркнул лидер КНДР на тринадцатой сессии Верховного Народного Собрания (ВНС) КНДР четырнадцатого созыва, что прошла в КНДР 20-21 сентября.
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Ким Чен Ын заявил о подъеме патриотических настроений в КНДР
07:31
Ким Чен Ын особо отметил, что любые переговоры с позиции обмена ядерных уступок на смягчение санкций невозможны.
"Никогда не будет никаких переговоров, подобных обмену чего-то с врагами в обмен на снятие санкций. Время на нашей стороне", — заявил он.
По его словам, как и подобает "могучей политической державе", КНДР будет поднимать экономику в соответствии с поставленными целями и при этом уделять приоритетное внимание "незаменимой стратегической задаче — укреплению военной мощи", постоянно обновляя свой статус мировой военной державы.
Лидер страны подчеркнул, что вопрос отказа от ядерного оружия закрыт навсегда.
"Зачем нам идти на "денуклеаризацию"? Чтобы снять санкции? Ни в коем случае! Ни в коем случае. Заявляю решительно: у нас "денуклеаризации" никогда, никогда не будет", — подытожил Ким Чен Ын.
От пояснил, что в КНДР обладание ядерным оружием уже закреплено на уровне закона, и партия и правительство страны будут "неизменно и без малейшего отступления" твёрдо защищать Конституцию КНДР и основной закон о политике ядерных сил, "увековечивающий" обладание ядерным оружием.
"Наше обладание ядерным оружием — это государственный закон, и у нас есть юридическая обязанность непременно его защищать", - заявил Ким Чен Ын.
Испытания беспилотных вооружений в КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Ким Чен Ын руководил испытаниями беспилотников в КНДР
19 сентября, 02:15
 
В миреКНДР (Северная Корея)Ким Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала