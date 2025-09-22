https://ria.ru/20250922/kndr-2043439644.html
Ким Чен Ын категорически исключил возможность денуклеаризации КНДР
Ким Чен Ын категорически исключил возможность денуклеаризации КНДР - РИА Новости, 22.09.2025
Ким Чен Ын категорически исключил возможность денуклеаризации КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна ни за что не станет менять что-то на снятие санкций и категорически исключает возможность денуклеаризации, так как... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T08:01:00+03:00
2025-09-22T08:01:00+03:00
2025-09-22T08:01:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039289816_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_8888acb80a0e6c9ab2449dbf4cc2b850.jpg
СЕУЛ, 22 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна ни за что не станет менять что-то на снятие санкций и категорически исключает возможность денуклеаризации, так как обладание ядерным оружием закреплено законодательно, и правительство обязано защищать это право, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Санкции враждебных сил дали нам эффект обучения — становиться сильнее, воспитать стойкость и сопротивляемость, не подавляемые никаким давлением", — подчеркнул лидер КНДР на тринадцатой сессии Верховного Народного Собрания (ВНС) КНДР четырнадцатого созыва, что прошла в КНДР 20-21 сентября. Ким Чен Ын особо отметил, что любые переговоры с позиции обмена ядерных уступок на смягчение санкций невозможны. "Никогда не будет никаких переговоров, подобных обмену чего-то с врагами в обмен на снятие санкций. Время на нашей стороне", — заявил он. По его словам, как и подобает "могучей политической державе", КНДР будет поднимать экономику в соответствии с поставленными целями и при этом уделять приоритетное внимание "незаменимой стратегической задаче — укреплению военной мощи", постоянно обновляя свой статус мировой военной державы. Лидер страны подчеркнул, что вопрос отказа от ядерного оружия закрыт навсегда. "Зачем нам идти на "денуклеаризацию"? Чтобы снять санкции? Ни в коем случае! Ни в коем случае. Заявляю решительно: у нас "денуклеаризации" никогда, никогда не будет", — подытожил Ким Чен Ын. От пояснил, что в КНДР обладание ядерным оружием уже закреплено на уровне закона, и партия и правительство страны будут "неизменно и без малейшего отступления" твёрдо защищать Конституцию КНДР и основной закон о политике ядерных сил, "увековечивающий" обладание ядерным оружием. "Наше обладание ядерным оружием — это государственный закон, и у нас есть юридическая обязанность непременно его защищать", - заявил Ким Чен Ын.
https://ria.ru/20250922/patriotizm-2043436887.html
https://ria.ru/20250919/kndr-2042867993.html
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039289816_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7fecff533655df0e3c237aca38f70347.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын
Ким Чен Ын категорически исключил возможность денуклеаризации КНДР
Ким Чен Ын заявил, что КНДР не станет менять ядерное оружие на снятие санкций
СЕУЛ, 22 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна ни за что не станет менять что-то на снятие санкций и категорически исключает возможность денуклеаризации, так как обладание ядерным оружием закреплено законодательно, и правительство обязано защищать это право, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Санкции враждебных сил дали нам эффект обучения — становиться сильнее, воспитать стойкость и сопротивляемость, не подавляемые никаким давлением", — подчеркнул лидер КНДР
на тринадцатой сессии Верховного Народного Собрания (ВНС) КНДР четырнадцатого созыва, что прошла в КНДР 20-21 сентября.
Ким Чен Ын
особо отметил, что любые переговоры с позиции обмена ядерных уступок на смягчение санкций невозможны.
"Никогда не будет никаких переговоров, подобных обмену чего-то с врагами в обмен на снятие санкций. Время на нашей стороне", — заявил он.
По его словам, как и подобает "могучей политической державе", КНДР будет поднимать экономику в соответствии с поставленными целями и при этом уделять приоритетное внимание "незаменимой стратегической задаче — укреплению военной мощи", постоянно обновляя свой статус мировой военной державы.
Лидер страны подчеркнул, что вопрос отказа от ядерного оружия закрыт навсегда.
"Зачем нам идти на "денуклеаризацию"? Чтобы снять санкции? Ни в коем случае! Ни в коем случае. Заявляю решительно: у нас "денуклеаризации" никогда, никогда не будет", — подытожил Ким Чен Ын.
От пояснил, что в КНДР обладание ядерным оружием уже закреплено на уровне закона, и партия и правительство страны будут "неизменно и без малейшего отступления" твёрдо защищать Конституцию КНДР и основной закон о политике ядерных сил, "увековечивающий" обладание ядерным оружием.
"Наше обладание ядерным оружием — это государственный закон, и у нас есть юридическая обязанность непременно его защищать", - заявил Ким Чен Ын.