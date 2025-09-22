https://ria.ru/20250922/kndr-2043439644.html

Ким Чен Ын категорически исключил возможность денуклеаризации КНДР

Ким Чен Ын категорически исключил возможность денуклеаризации КНДР

СЕУЛ, 22 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна ни за что не станет менять что-то на снятие санкций и категорически исключает возможность денуклеаризации, так как обладание ядерным оружием закреплено законодательно, и правительство обязано защищать это право, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Санкции враждебных сил дали нам эффект обучения — становиться сильнее, воспитать стойкость и сопротивляемость, не подавляемые никаким давлением", — подчеркнул лидер КНДР на тринадцатой сессии Верховного Народного Собрания (ВНС) КНДР четырнадцатого созыва, что прошла в КНДР 20-21 сентября. Ким Чен Ын особо отметил, что любые переговоры с позиции обмена ядерных уступок на смягчение санкций невозможны. "Никогда не будет никаких переговоров, подобных обмену чего-то с врагами в обмен на снятие санкций. Время на нашей стороне", — заявил он. По его словам, как и подобает "могучей политической державе", КНДР будет поднимать экономику в соответствии с поставленными целями и при этом уделять приоритетное внимание "незаменимой стратегической задаче — укреплению военной мощи", постоянно обновляя свой статус мировой военной державы. Лидер страны подчеркнул, что вопрос отказа от ядерного оружия закрыт навсегда. "Зачем нам идти на "денуклеаризацию"? Чтобы снять санкции? Ни в коем случае! Ни в коем случае. Заявляю решительно: у нас "денуклеаризации" никогда, никогда не будет", — подытожил Ким Чен Ын. От пояснил, что в КНДР обладание ядерным оружием уже закреплено на уровне закона, и партия и правительство страны будут "неизменно и без малейшего отступления" твёрдо защищать Конституцию КНДР и основной закон о политике ядерных сил, "увековечивающий" обладание ядерным оружием. "Наше обладание ядерным оружием — это государственный закон, и у нас есть юридическая обязанность непременно его защищать", - заявил Ким Чен Ын.

