Светомузыкальный фонтан открыли в Кирове в День города
Кировская область
Кировская область
 
13:54 22.09.2025
Светомузыкальный фонтан открыли в Кирове в День города
Светомузыкальный фонтан открыли в Кирове в День города - РИА Новости, 22.09.2025
Светомузыкальный фонтан открыли в Кирове в День города
Мультимедийный светомузыкальный плавающий фонтан открылся в Кирове в День города, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.09.2025
кировская область
киров
кировская область
александр соколов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Мультимедийный светомузыкальный плавающий фонтан открылся в Кирове в День города, сообщает пресс-служба правительства региона. Новый фонтан, подаренный городу Сбером, расположен на водной поверхности нижнего пруда в парке имени С. М. Кирова. Его линии и форма выполнены в виде народного промысла Кировской области - кукарского кружева. Фонтан оснащён 166 динамическими струями, высота центральной струи достигает 35 метров. Объект имеет водный экран размером 8 на 32 метра для проекции видеоконтента. "Благодарю Сбер за такой яркий подарок. Мы с Германом Оскаровичем Грефом (главой Сбербанка - ред.) обсуждали создание этого великолепного фонтана на нашей встрече в прошлом году. Сегодня весь Киров наслаждается прекрасным видом любимого парка, обновленного к 650-летию города. И ключевой точкой притяжения становится этот красивый фонтан. Уверен, что он будет долгие годы вселять оптимизм и дарить радость кировчанам и гостям вятской земли", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова. Проект реализован благодаря взаимодействию с правительством Кировской области и администрацией Кирова. Центральным событием открытия фонтана стало масштабное светомузыкальное шоу "Возрождение легенды": картины Виктора Васнецова ожили благодаря нейросети Сбера Kandinsky. В постановке принимали участие артисты в светодиодных костюмах со светящимися шарами, эффектные гидроциклы с фаерджетами и зорбы с виртуозными акробатами. Артисты выступали прямо на воде и на специально установленной сцене. Сочетание лазерных и пиротехнических эффектов дополнило шоу, превратив открытие фонтана в незабываемое зрелище. Фонтан в Кирове стал 33-м интерактивным фонтаном, подаренным Сбером российским городам и столице Белоруссии Минску. "Киров - город, бережно сохраняющий своё богатое историческое наследие и, одновременно, демонстрирующий активное развитие. Подарком к празднику, Дню города, стал светомузыкальный фонтан, который тоже сочетает в себе традиции и современные решения. Надеюсь, что этот фонтан станет не только украшением города и центрального парка, но и настоящей точкой притяжения, любимым местом отдыха", - приводятся в сообщении слова председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Александра Анащенко.
киров
кировская область
киров, кировская область, александр соколов
Кировская область, Киров, Кировская область, Александр Соколов
Светомузыкальный фонтан открыли в Кирове в День города

Мультимедийный светомузыкальный фонтан открыли в Кирове в День города

Открытие светомузыкального фонтана в Кирове
Открытие светомузыкального фонтана в Кирове - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : правительство Кировской области
Открытие светомузыкального фонтана в Кирове
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Мультимедийный светомузыкальный плавающий фонтан открылся в Кирове в День города, сообщает пресс-служба правительства региона.
Новый фонтан, подаренный городу Сбером, расположен на водной поверхности нижнего пруда в парке имени С. М. Кирова. Его линии и форма выполнены в виде народного промысла Кировской области - кукарского кружева. Фонтан оснащён 166 динамическими струями, высота центральной струи достигает 35 метров. Объект имеет водный экран размером 8 на 32 метра для проекции видеоконтента.
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
"Благодарю Сбер за такой яркий подарок. Мы с Германом Оскаровичем Грефом (главой Сбербанка - ред.) обсуждали создание этого великолепного фонтана на нашей встрече в прошлом году. Сегодня весь Киров наслаждается прекрасным видом любимого парка, обновленного к 650-летию города. И ключевой точкой притяжения становится этот красивый фонтан. Уверен, что он будет долгие годы вселять оптимизм и дарить радость кировчанам и гостям вятской земли", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова.
Проект реализован благодаря взаимодействию с правительством Кировской области и администрацией Кирова. Центральным событием открытия фонтана стало масштабное светомузыкальное шоу "Возрождение легенды": картины Виктора Васнецова ожили благодаря нейросети Сбера Kandinsky. В постановке принимали участие артисты в светодиодных костюмах со светящимися шарами, эффектные гидроциклы с фаерджетами и зорбы с виртуозными акробатами. Артисты выступали прямо на воде и на специально установленной сцене. Сочетание лазерных и пиротехнических эффектов дополнило шоу, превратив открытие фонтана в незабываемое зрелище.
Открытие светомузыкального фонтана в Кирове
Открытие светомузыкального фонтана в Кирове - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : правительство Кировской области
Открытие светомузыкального фонтана в Кирове
Фонтан в Кирове стал 33-м интерактивным фонтаном, подаренным Сбером российским городам и столице Белоруссии Минску.
"Киров - город, бережно сохраняющий своё богатое историческое наследие и, одновременно, демонстрирующий активное развитие. Подарком к празднику, Дню города, стал светомузыкальный фонтан, который тоже сочетает в себе традиции и современные решения. Надеюсь, что этот фонтан станет не только украшением города и центрального парка, но и настоящей точкой притяжения, любимым местом отдыха", - приводятся в сообщении слова председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Александра Анащенко.
Кировская областьКировКировская областьАлександр Соколов
 
 
