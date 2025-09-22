https://ria.ru/20250922/kirov-2043515919.html

Светомузыкальный фонтан открыли в Кирове в День города

Светомузыкальный фонтан открыли в Кирове в День города - РИА Новости, 22.09.2025

Светомузыкальный фонтан открыли в Кирове в День города

Мультимедийный светомузыкальный плавающий фонтан открылся в Кирове в День города, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T13:54:00+03:00

2025-09-22T13:54:00+03:00

2025-09-22T13:54:00+03:00

кировская область

киров

кировская область

александр соколов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043517088_0:37:700:431_1920x0_80_0_0_9ca55d2b97d382b0e5477907a8efe1a5.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Мультимедийный светомузыкальный плавающий фонтан открылся в Кирове в День города, сообщает пресс-служба правительства региона. Новый фонтан, подаренный городу Сбером, расположен на водной поверхности нижнего пруда в парке имени С. М. Кирова. Его линии и форма выполнены в виде народного промысла Кировской области - кукарского кружева. Фонтан оснащён 166 динамическими струями, высота центральной струи достигает 35 метров. Объект имеет водный экран размером 8 на 32 метра для проекции видеоконтента. "Благодарю Сбер за такой яркий подарок. Мы с Германом Оскаровичем Грефом (главой Сбербанка - ред.) обсуждали создание этого великолепного фонтана на нашей встрече в прошлом году. Сегодня весь Киров наслаждается прекрасным видом любимого парка, обновленного к 650-летию города. И ключевой точкой притяжения становится этот красивый фонтан. Уверен, что он будет долгие годы вселять оптимизм и дарить радость кировчанам и гостям вятской земли", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова. Проект реализован благодаря взаимодействию с правительством Кировской области и администрацией Кирова. Центральным событием открытия фонтана стало масштабное светомузыкальное шоу "Возрождение легенды": картины Виктора Васнецова ожили благодаря нейросети Сбера Kandinsky. В постановке принимали участие артисты в светодиодных костюмах со светящимися шарами, эффектные гидроциклы с фаерджетами и зорбы с виртуозными акробатами. Артисты выступали прямо на воде и на специально установленной сцене. Сочетание лазерных и пиротехнических эффектов дополнило шоу, превратив открытие фонтана в незабываемое зрелище. Фонтан в Кирове стал 33-м интерактивным фонтаном, подаренным Сбером российским городам и столице Белоруссии Минску. "Киров - город, бережно сохраняющий своё богатое историческое наследие и, одновременно, демонстрирующий активное развитие. Подарком к празднику, Дню города, стал светомузыкальный фонтан, который тоже сочетает в себе традиции и современные решения. Надеюсь, что этот фонтан станет не только украшением города и центрального парка, но и настоящей точкой притяжения, любимым местом отдыха", - приводятся в сообщении слова председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Александра Анащенко.

https://ria.ru/20250918/zakon-2042669217.html

https://ria.ru/20250918/rozhdaemost-2042760526.html

киров

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киров, кировская область, александр соколов