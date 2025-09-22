https://ria.ru/20250922/kirk-2043414361.html

Рубио рассказал о последствиях убийства Кирка

22.09.2025

ФИНИКС (Аризона, США), 22 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что без убитого консервативного активиста Чарли Кирка некому будет рассказать американской молодежи о ценностях. "Место за местом в последние 12, 14, 16 лет мы видели возрождение. Нужно понимать, где мы были в тот момент нашей истории, где остаемся. Когда молодым американцам говорят, что все их знания об основах общества неправильные, что это зло. Брак - принуждение, дети - обуза, США - источник зла, не добра. Его голос вдохновил движение, которое говорило, что это неправда", - заявил Рубио на траурных мероприятиях в Аризоне. Госсекретарь добавил, что Кирк постоянно говорил с теми, с кем не был согласен, потому что осознавал необходимость взаимодействия, а не изоляции друг от друга. "Ирония в том, что наша нация, среди прочего, нуждается в возможности обсуждать наши различия открыто, честно, спокойно, уважительно. И Чарли Кирк делал это больше, чем кто-либо из ныне живущих в США", - сказал он. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

