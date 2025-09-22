Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы МИД ПМР предположил, почему попал в санкционный список Киева - РИА Новости, 22.09.2025
13:40 22.09.2025
Экс-замглавы МИД ПМР предположил, почему попал в санкционный список Киева
Экс-замглавы МИД ПМР предположил, почему попал в санкционный список Киева
2025-09-22T13:40:00+03:00
2025-09-22T13:40:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
канада
евгения гуцул
ирина влах
ион чебан
ТИРАСПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Экс-замглавы МИД Приднестровской Молдавской Республики, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников считает, что власти Украины включили его в санкционный список по просьбе Кишинева. Накануне Украина в рамках очередного пакета включила в санкционный список 96 лиц, в том числе 11 общественных и политических деятелей Молдавии. Среди них - осужденная в Молдавии на семь лет лишения свободы главы Гагаузии Евгении Гуцул, спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, председатель партии "Возрождение" Наталья Параска. Кроме того, в списке бывший сотрудник МИД Приднестровья Игорь Шорников. "Странно было узнать о том, что Украина наложила на меня персональные санкции. Я не считаю себя экспертом по Украине, а потому не комментировал в СМИ происходящее там. Но когда увидел компанию весьма уважаемых людей, с которыми довелось оказаться в одном списке, все стало на свои места. Никто из них к Украине не имеет ни малейшего отношения, зато все активно выступают против режима (президента Молдавии Майи - ред.) Санду. Очевидно, что Киев наложил санкции исключительно по просьбе действующих в Молдове властей", - сказал Шорников РИА Новости. Он напомнил, что ранее власти Канады, а потом и Литвы ввели персональные санкции против гагаузских политиков Евгении Гуцул и Ирины Влах, а до этого также по просьбе из Кишинева запреты были применены по отношению к мэру Кишинева Иону Чебану. "Это весьма своеобразная форма борьбы с конкурентами и попытка политической расправы. Глобалистский интернационал поддерживает друг дружку как может. Однако такие приемы выглядят сейчас, перед парламентскими выборами в Молдове, как проявление слабости и отчаяния. Этим людям придется уйти. На примере Молдовы мы видим, что бывшая система мирового управления рушится даже быстрее, чем ожидалось", - подчеркнул эксперт.
кишинев
молдавия
канада
в мире, кишинев, молдавия, канада, евгения гуцул, ирина влах, ион чебан
В мире, Кишинев, Молдавия, Канада, Евгения Гуцул, Ирина Влах, Ион Чебан
Экс-замглавы МИД ПМР предположил, почему попал в санкционный список Киева

Шорников считает, что Киев включил его в санкционный список по просьбе Кишинева

ТИРАСПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Экс-замглавы МИД Приднестровской Молдавской Республики, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников считает, что власти Украины включили его в санкционный список по просьбе Кишинева.
Накануне Украина в рамках очередного пакета включила в санкционный список 96 лиц, в том числе 11 общественных и политических деятелей Молдавии. Среди них - осужденная в Молдавии на семь лет лишения свободы главы Гагаузии Евгении Гуцул, спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, председатель партии "Возрождение" Наталья Параска. Кроме того, в списке бывший сотрудник МИД Приднестровья Игорь Шорников.
Депутат ПМР предположил, зачем Молдавия начала ремонт моста перед выборами
17 сентября, 21:50
17 сентября, 21:50
"Странно было узнать о том, что Украина наложила на меня персональные санкции. Я не считаю себя экспертом по Украине, а потому не комментировал в СМИ происходящее там. Но когда увидел компанию весьма уважаемых людей, с которыми довелось оказаться в одном списке, все стало на свои места. Никто из них к Украине не имеет ни малейшего отношения, зато все активно выступают против режима (президента Молдавии Майи - ред.) Санду. Очевидно, что Киев наложил санкции исключительно по просьбе действующих в Молдове властей", - сказал Шорников РИА Новости.
Он напомнил, что ранее власти Канады, а потом и Литвы ввели персональные санкции против гагаузских политиков Евгении Гуцул и Ирины Влах, а до этого также по просьбе из Кишинева запреты были применены по отношению к мэру Кишинева Иону Чебану.
"Это весьма своеобразная форма борьбы с конкурентами и попытка политической расправы. Глобалистский интернационал поддерживает друг дружку как может. Однако такие приемы выглядят сейчас, перед парламентскими выборами в Молдове, как проявление слабости и отчаяния. Этим людям придется уйти. На примере Молдовы мы видим, что бывшая система мирового управления рушится даже быстрее, чем ожидалось", - подчеркнул эксперт.
Мэр Ялты высказалась о включении в санкционный список Украины
21 сентября, 13:39
21 сентября, 13:39
 
