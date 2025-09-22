Экс-замглавы МИД ПМР предположил, почему попал в санкционный список Киева
Шорников считает, что Киев включил его в санкционный список по просьбе Кишинева
ТИРАСПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Экс-замглавы МИД Приднестровской Молдавской Республики, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников считает, что власти Украины включили его в санкционный список по просьбе Кишинева.
Накануне Украина в рамках очередного пакета включила в санкционный список 96 лиц, в том числе 11 общественных и политических деятелей Молдавии. Среди них - осужденная в Молдавии на семь лет лишения свободы главы Гагаузии Евгении Гуцул, спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, председатель партии "Возрождение" Наталья Параска. Кроме того, в списке бывший сотрудник МИД Приднестровья Игорь Шорников.
"Странно было узнать о том, что Украина наложила на меня персональные санкции. Я не считаю себя экспертом по Украине, а потому не комментировал в СМИ происходящее там. Но когда увидел компанию весьма уважаемых людей, с которыми довелось оказаться в одном списке, все стало на свои места. Никто из них к Украине не имеет ни малейшего отношения, зато все активно выступают против режима (президента Молдавии Майи - ред.) Санду. Очевидно, что Киев наложил санкции исключительно по просьбе действующих в Молдове властей", - сказал Шорников РИА Новости.
Он напомнил, что ранее власти Канады, а потом и Литвы ввели персональные санкции против гагаузских политиков Евгении Гуцул и Ирины Влах, а до этого также по просьбе из Кишинева запреты были применены по отношению к мэру Кишинева Иону Чебану.
"Это весьма своеобразная форма борьбы с конкурентами и попытка политической расправы. Глобалистский интернационал поддерживает друг дружку как может. Однако такие приемы выглядят сейчас, перед парламентскими выборами в Молдове, как проявление слабости и отчаяния. Этим людям придется уйти. На примере Молдовы мы видим, что бывшая система мирового управления рушится даже быстрее, чем ожидалось", - подчеркнул эксперт.
