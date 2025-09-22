https://ria.ru/20250922/khamas-2043556908.html
ХАМАС подготовил письмо Трампу с условием для освобождения части заложников
ХАМАС подготовил письмо Трампу с условием для освобождения части заложников - РИА Новости, 22.09.2025
ХАМАС подготовил письмо Трампу с условием для освобождения части заложников
ХАМАС подготовил президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой гарантировать 60-дневное перемирие в обмен на освобождение половины заложников, сообщает Fox... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T16:16:00+03:00
2025-09-22T16:16:00+03:00
2025-09-22T16:21:00+03:00
в мире
хамас
дональд трамп
сша
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_5b496aa866e476fcf49c9a7c8dae6ecf.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ХАМАС подготовил президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой гарантировать 60-дневное перемирие в обмен на освобождение половины заложников, сообщает Fox News со ссылкой на источники."ХАМАС подготовил личное письмо президенту Трампу с просьбой гарантировать 60-дневную паузу в боевых действиях в обмен на немедленное освобождение половины заложников, находящихся в Газе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250920/hamas-2043199701.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_d83884b3b08859343781ead4f4985d53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, дональд трамп, сша, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, ХАМАС, Дональд Трамп, США, Обострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС подготовил письмо Трампу с условием для освобождения части заложников
ХАМАС попросит Трампа гарантировать перемирие в обмен на освобождение заложников