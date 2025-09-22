https://ria.ru/20250922/khamas-2043556908.html

ХАМАС подготовил письмо Трампу с условием для освобождения части заложников

ХАМАС подготовил письмо Трампу с условием для освобождения части заложников - РИА Новости, 22.09.2025

ХАМАС подготовил письмо Трампу с условием для освобождения части заложников

ХАМАС подготовил президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой гарантировать 60-дневное перемирие в обмен на освобождение половины заложников, сообщает Fox... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T16:16:00+03:00

2025-09-22T16:16:00+03:00

2025-09-22T16:21:00+03:00

в мире

хамас

дональд трамп

сша

обострение палестино-израильского конфликта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041966545_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_5b496aa866e476fcf49c9a7c8dae6ecf.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ХАМАС подготовил президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой гарантировать 60-дневное перемирие в обмен на освобождение половины заложников, сообщает Fox News со ссылкой на источники."ХАМАС подготовил личное письмо президенту Трампу с просьбой гарантировать 60-дневную паузу в боевых действиях в обмен на немедленное освобождение половины заложников, находящихся в Газе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250920/hamas-2043199701.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хамас, дональд трамп, сша, обострение палестино-израильского конфликта