ХАМАС подготовил письмо Трампу с условием для освобождения части заложников
16:16 22.09.2025
ХАМАС подготовил письмо Трампу с условием для освобождения части заложников
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ХАМАС подготовил президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой гарантировать 60-дневное перемирие в обмен на освобождение половины заложников, сообщает Fox News со ссылкой на источники."ХАМАС подготовил личное письмо президенту Трампу с просьбой гарантировать 60-дневную паузу в боевых действиях в обмен на немедленное освобождение половины заложников, находящихся в Газе", - говорится в сообщении.
ХАМАС подготовил письмо Трампу с условием для освобождения части заложников

ХАМАС попросит Трампа гарантировать перемирие в обмен на освобождение заложников

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ХАМАС подготовил президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой гарантировать 60-дневное перемирие в обмен на освобождение половины заложников, сообщает Fox News со ссылкой на источники.
"ХАМАС подготовил личное письмо президенту Трампу с просьбой гарантировать 60-дневную паузу в боевых действиях в обмен на немедленное освобождение половины заложников, находящихся в Газе", - говорится в сообщении.
ХАМАС опубликовало "прощальные" фото остающихся в заложниках израильтян
20 сентября, 16:26
 
В миреХАМАСДональд ТрампСШАОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
