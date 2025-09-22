https://ria.ru/20250922/kazan-2043594087.html

Строительство современного центра стрельбы из лука начато в Казани

Строительство современного центра стрельбы из лука начато в Казани - РИА Новости, 22.09.2025

Строительство современного центра стрельбы из лука начато в Казани

Генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник дали старт строительству специализированного центра стрельбы из... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T18:39:00+03:00

2025-09-22T18:39:00+03:00

2025-09-22T18:39:00+03:00

республика татарстан

казань

россия

игорь краснов

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

стрельба из лука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972663049_0:61:2200:1299_1920x0_80_0_0_049f4e92c7fd8a08d227423bc0af0c4d.jpg

КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник дали старт строительству специализированного центра стрельбы из лука, который будет открыт уже в следующем году и сможет одновременно тренировать 160 лучников, сообщает пресс-служба главы республики. "Сегодня в Казани дан старт реализации масштабного проекта - строительства специализированного центра стрельбы из лука. Мероприятие знаменует собой важный этап в развитии спортивной инфраструктуры города и республики", - говорится в сообщении. Новый спорткомплекс будет расположен на территории школы олимпийского резерва "Тасма" в Казани. Сегодня здесь тренируются 93 спортсмена-лучника. Отделение по стрельбе из лука действует с 2009 года на базе спортшколы и является единственной площадкой для подготовки спортсменов на территории Татарстана. Новый центр стрельбы из лука предназначен для подготовки как профессиональных спортсменов, так и поклонников этого вида спорта. Он будет отвечать всем современным требованиям для проведения тренировок и соревнований самого высокого уровня, а его технические возможности позволят одновременно тренировать 160 лучников. Спортивная зона рассчитана для стрельбы на дистанциях до 70 метров. Для зрителей будут предусмотрены мобильные трибуны на 200 мест, а для спортсменов - восемь оборудованных раздевалок. Генпрокурор России выразил уверенность в том, что новый спортивный объект станет точкой притяжения не только для детей и молодежи, но и для их родителей, для всех граждан. Глава Татарстана поставил задачу сдать объект в эксплуатацию уже в следующем году - к Дню Республики Татарстан, 30 августа. Затем Краснов и Минниханов приняли участие в открытии IV Всероссийских соревнований по стрельбе из лука "Кубок Генерального прокурора Российской.

https://ria.ru/20250919/minnikhanov-2042968600.html

https://ria.ru/20250828/tatarstan-2038205171.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, россия, игорь краснов, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), стрельба из лука