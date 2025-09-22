https://ria.ru/20250922/kazan-2043594087.html
Строительство современного центра стрельбы из лука начато в Казани
Строительство современного центра стрельбы из лука начато в Казани - РИА Новости, 22.09.2025
Строительство современного центра стрельбы из лука начато в Казани
Генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник дали старт строительству специализированного центра стрельбы из... РИА Новости, 22.09.2025
КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник дали старт строительству специализированного центра стрельбы из лука, который будет открыт уже в следующем году и сможет одновременно тренировать 160 лучников, сообщает пресс-служба главы республики. "Сегодня в Казани дан старт реализации масштабного проекта - строительства специализированного центра стрельбы из лука. Мероприятие знаменует собой важный этап в развитии спортивной инфраструктуры города и республики", - говорится в сообщении. Новый спорткомплекс будет расположен на территории школы олимпийского резерва "Тасма" в Казани. Сегодня здесь тренируются 93 спортсмена-лучника. Отделение по стрельбе из лука действует с 2009 года на базе спортшколы и является единственной площадкой для подготовки спортсменов на территории Татарстана. Новый центр стрельбы из лука предназначен для подготовки как профессиональных спортсменов, так и поклонников этого вида спорта. Он будет отвечать всем современным требованиям для проведения тренировок и соревнований самого высокого уровня, а его технические возможности позволят одновременно тренировать 160 лучников. Спортивная зона рассчитана для стрельбы на дистанциях до 70 метров. Для зрителей будут предусмотрены мобильные трибуны на 200 мест, а для спортсменов - восемь оборудованных раздевалок. Генпрокурор России выразил уверенность в том, что новый спортивный объект станет точкой притяжения не только для детей и молодежи, но и для их родителей, для всех граждан. Глава Татарстана поставил задачу сдать объект в эксплуатацию уже в следующем году - к Дню Республики Татарстан, 30 августа. Затем Краснов и Минниханов приняли участие в открытии IV Всероссийских соревнований по стрельбе из лука "Кубок Генерального прокурора Российской Федерации".
Строительство современного центра стрельбы из лука начато в Казани
КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник дали старт строительству специализированного центра стрельбы из лука, который будет открыт уже в следующем году и сможет одновременно тренировать 160 лучников, сообщает пресс-служба главы республики.
"Сегодня в Казани дан старт реализации масштабного проекта - строительства специализированного центра стрельбы из лука. Мероприятие знаменует собой важный этап в развитии спортивной инфраструктуры города и республики", - говорится в сообщении.
Новый спорткомплекс будет расположен на территории школы олимпийского резерва "Тасма" в Казани. Сегодня здесь тренируются 93 спортсмена-лучника. Отделение по стрельбе из лука действует с 2009 года на базе спортшколы и является единственной площадкой для подготовки спортсменов на территории Татарстана.
Новый центр стрельбы из лука предназначен для подготовки как профессиональных спортсменов, так и поклонников этого вида спорта. Он будет отвечать всем современным требованиям для проведения тренировок и соревнований самого высокого уровня, а его технические возможности позволят одновременно тренировать 160 лучников. Спортивная зона рассчитана для стрельбы на дистанциях до 70 метров. Для зрителей будут предусмотрены мобильные трибуны на 200 мест, а для спортсменов - восемь оборудованных раздевалок.
Генпрокурор России выразил уверенность в том, что новый спортивный объект станет точкой притяжения не только для детей и молодежи, но и для их родителей, для всех граждан.
Глава Татарстана поставил задачу сдать объект в эксплуатацию уже в следующем году - к Дню Республики Татарстан, 30 августа.
Затем Краснов и Минниханов приняли участие в открытии IV Всероссийских соревнований по стрельбе из лука "Кубок Генерального прокурора Российской.