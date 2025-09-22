https://ria.ru/20250922/izrail-2043545682.html

ХАМАС прокомментировало признание Палестины рядом западных стран

ХАМАС прокомментировало признание Палестины рядом западных стран - РИА Новости, 22.09.2025

ХАМАС прокомментировало признание Палестины рядом западных стран

Признание государства Палестина западными странами является важным шагом в рамках давления на Израиль, однако данное решение требует последующих практических... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T15:37:00+03:00

2025-09-22T15:37:00+03:00

2025-09-22T15:37:00+03:00

в мире

израиль

палестина

сша

кир стармер

эммануэль макрон

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998113922_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_375c5376271cc6fef1f9974cbc5904c5.jpg

БЕЙРУТ, 22 сен - РИА Новости. Признание государства Палестина западными странами является важным шагом в рамках давления на Израиль, однако данное решение требует последующих практических шагов для прекращения военной операции в секторе Газа, заявил РИА Новости представитель движения ХАМАС в Ливане по связям со СМИ Валид Килани. "Европейское признание государства Палестина является очень важным шагом, особенно с точки зрения давления с целью сорвать планы (премьер-министра Израиля Беньямина - ред.) Нетаньяху по выселению палестинцев с их земли, в частности с Западного берега и из сектора Газа, и переселению их на Синай (Египет), в Иорданию или другие страны",- сказал Килани. Представитель движения отметил, что "это новый шаг, но он должен сопровождаться последовательными практическими шагами, иначе все останется лишь на моральном уровне". По словам Килани международное сообщество и арабские страны должны практическими действиями привлечь Израиль к ответственности. В числе инструментов давления, по его словам, может быть изоляция Израиля как в Европе, так и в арабском и исламском мире. "У них есть много возможностей: они обладают географическим преимуществом, ведь Израиль окружен арабскими, африканскими и азиатскими исламскими странами. Вся израильская торговля проходит через арабский и исламский мир, поэтому можно оказать экономическое давление, а также политическое — путем разрыва дипломатических отношений, высылки послов и прекращения военного сотрудничества. Это то, что могут сделать и европейские страны, признавшие Палестину", — добавил Килани. Собеседник агентства также отметил, что давление на Израиль ограничено из-за поддержки США, которые препятствуют решению о двух государствах, и с момента создания Израиля использовали право вето 48 раз в пользу Тель-Авива, в том числе шесть раз после начала операции "Потоп Аль-Аксы", чтобы заблокировать резолюции о прекращении огня в Газе. Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.

https://ria.ru/20250920/izrail-2043207343.html

израиль

палестина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, сша, кир стармер, эммануэль макрон, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта