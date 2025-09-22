ХАМАС прокомментировало признание Палестины рядом западных стран
ХАМАС назвало признание Палестины важным шагом для давления на Израиль
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
БЕЙРУТ, 22 сен - РИА Новости. Признание государства Палестина западными странами является важным шагом в рамках давления на Израиль, однако данное решение требует последующих практических шагов для прекращения военной операции в секторе Газа, заявил РИА Новости представитель движения ХАМАС в Ливане по связям со СМИ Валид Килани.
"Европейское признание государства Палестина является очень важным шагом, особенно с точки зрения давления с целью сорвать планы (премьер-министра Израиля Беньямина - ред.) Нетаньяху по выселению палестинцев с их земли, в частности с Западного берега и из сектора Газа, и переселению их на Синай (Египет), в Иорданию или другие страны",- сказал Килани.
Представитель движения отметил, что "это новый шаг, но он должен сопровождаться последовательными практическими шагами, иначе все останется лишь на моральном уровне".
По словам Килани международное сообщество и арабские страны должны практическими действиями привлечь Израиль к ответственности. В числе инструментов давления, по его словам, может быть изоляция Израиля как в Европе, так и в арабском и исламском мире.
"У них есть много возможностей: они обладают географическим преимуществом, ведь Израиль окружен арабскими, африканскими и азиатскими исламскими странами. Вся израильская торговля проходит через арабский и исламский мир, поэтому можно оказать экономическое давление, а также политическое — путем разрыва дипломатических отношений, высылки послов и прекращения военного сотрудничества. Это то, что могут сделать и европейские страны, признавшие Палестину", — добавил Килани.
Собеседник агентства также отметил, что давление на Израиль ограничено из-за поддержки США, которые препятствуют решению о двух государствах, и с момента создания Израиля использовали право вето 48 раз в пользу Тель-Авива, в том числе шесть раз после начала операции "Потоп Аль-Аксы", чтобы заблокировать резолюции о прекращении огня в Газе.
Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
