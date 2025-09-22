https://ria.ru/20250922/izrail-2043511976.html

СМИ рассказали, в каком решении Трампа нуждается Нетаньяху

СМИ рассказали, в каком решении Трампа нуждается Нетаньяху

СМИ рассказали, в каком решении Трампа нуждается Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет получить от президента США Дональда Трампа разрешение на аннексию палестинских территорий, пишет портал Axios... РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет получить от президента США Дональда Трампа разрешение на аннексию палестинских территорий, пишет портал Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников. "Нетаньяху хочет получить зеленый свет от Трампа, прежде чем приступать к любым аннексиям", — говорится в сообщении. Как рассказали порталу неназванные американские чиновники, на минувшей неделе израильский премьер провел личную встречу с госсекретарем Марко Рубио в Иерусалиме. На ней Нетаньяху заявил, что рассматривает различные варианты аннексии территорий и находится под давлением партнеров по коалиции, требующих присоединить 60 процентов Западного берега реки Иордан. Однако администрация США не заинтересована в таком развитии событий, особенно потому, что это может подорвать "Авраамовы соглашения". По данным СМИ, Рубио сообщил Нетаньяху, что Штаты предпочли бы сосредоточиться на прекращении войны в Газе, освобождении заложников и согласовании плана дальнейших действий. Кроме того, как сообщили Axios арабские чиновники, во вторник Трамп проведет встречу с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и Турции в Нью-Йорке и представит им "американские принципы мира" на Ближнем Востоке. "Трамп хочет получить нашу обратную связь и поддержку плана США по прекращению войны, а затем продвинуть его вперед", — сказал один из собеседников портала.Операция "Колесницы Гидеона — 2"Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее израильские войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. Затем Тель-Авив намерен передать анклав под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они предложили объявить перемирие на 60 дней с переходом к прекращению конфликта. Соглашение предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.Город Газа — самый крупный населенный пункт анклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. В последние месяцы Израиль усилил блокаду этих территорий и препятствует доставке туда продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. По данным администрации в Газе, с 7 октября 2023 года при израильских атаках погибли более 64 тысяч человек, в основном это мирные жители.

