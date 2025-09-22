https://ria.ru/20250922/iran-2043477732.html

Иран и Россия подпишут документы по развитию сотрудничества

Иран и Россия подпишут ряд документов по развитию сотрудничества, Тегеран предусмотрел определенную долю участия Москвы в энергообеспечении страны за счет...

в мире

иран

россия

москва

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курчатовский институт

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Иран и Россия подпишут ряд документов по развитию сотрудничества, Тегеран предусмотрел определенную долю участия Москвы в энергообеспечении страны за счет развития АЭС, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана и вице-президент страны Мохаммад Эслами. "Иран и Россия в ходе сторонних мероприятий "Мировой атомной недели" обменяются и подпишут документы о развитии сотрудничества", - сказал он иранским СМИ по прилету в Москву. Отрывок его пресс-подхода опубликовало у себя посольство Ирана. Говоря планах Ирана обеспечить страну 20 тысячами МВт электроэнергии за счет развития АЭС в стране, он подчеркнул, что "между правительствами двух стран были подписаны договоренности, России предусмотрена определенная дола в разработке этого процесса". В свою очередь, пресс-служба Организации по атомной энергии Ирана сообщила, что Эслами, помимо участия в "Мировой атомной неделе" посетит "Росатом", Курчатовский институт.

иран

россия

москва

2025

Новости

