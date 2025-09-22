https://ria.ru/20250922/granitsy-2043495102.html

Очередь на въезд в ЕС из Белоруссии за выходные выросла на треть

Очередь на въезд в ЕС из Белоруссии за выходные выросла на треть - РИА Новости, 22.09.2025

Очередь на въезд в ЕС из Белоруссии за выходные выросла на треть

22.09.2025

МИНСК, 22 сен - РИА Новости. Очередь грузового транспорт на въезд в ЕС за выходные дни выросла на 30%, сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии. После полного закрытия движения транспорта через границу Белоруссии с Польшей работают КПП только на границе с Литвой и Латвией. "С пятницы количество грузового транспорта перед тремя функционирующими европейскими пунктами пропуска увеличились с 1315 до 1710 единиц", - говорится в сообщении. Отмечается, что очередь грузового транспорта перед литовскими пунктами пропуска выросла с 1000 до 1040 фур. Сопредельная сторона с пятницы приняла на свою территорию всего 13% грузовиков от нормы. Контрольные службы латвийского пункта пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") оформили 30% большегрузов. Здесь количество грузового транспорта увеличилось на 255 фур. Очередь перед литовскими пунктами пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") сохраняется — въезда на сопредельную территорию ожидают 170 авто. В Литву через данные погранпереходы с пятницы проследовало 43% легковушек, говорится в сообщении. Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Когда Польша откроет границу, пока не официально не сообщалось.

