Очередь на въезд в ЕС из Белоруссии за выходные выросла на треть - РИА Новости, 22.09.2025
12:48 22.09.2025
Очередь на въезд в ЕС из Белоруссии за выходные выросла на треть
в мире
белоруссия
польша
литва
дональд туск
евросоюз
МИНСК, 22 сен - РИА Новости. Очередь грузового транспорт на въезд в ЕС за выходные дни выросла на 30%, сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии. После полного закрытия движения транспорта через границу Белоруссии с Польшей работают КПП только на границе с Литвой и Латвией. "С пятницы количество грузового транспорта перед тремя функционирующими европейскими пунктами пропуска увеличились с 1315 до 1710 единиц", - говорится в сообщении. Отмечается, что очередь грузового транспорта перед литовскими пунктами пропуска выросла с 1000 до 1040 фур. Сопредельная сторона с пятницы приняла на свою территорию всего 13% грузовиков от нормы. Контрольные службы латвийского пункта пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") оформили 30% большегрузов. Здесь количество грузового транспорта увеличилось на 255 фур. Очередь перед литовскими пунктами пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") сохраняется — въезда на сопредельную территорию ожидают 170 авто. В Литву через данные погранпереходы с пятницы проследовало 43% легковушек, говорится в сообщении. Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Когда Польша откроет границу, пока не официально не сообщалось.
белоруссия
польша
литва
в мире, белоруссия, польша, литва, дональд туск, евросоюз
В мире, Белоруссия, Польша, Литва, Дональд Туск, Евросоюз
МИНСК, 22 сен - РИА Новости. Очередь грузового транспорт на въезд в ЕС за выходные дни выросла на 30%, сообщает государственный пограничный комитет Белоруссии.
После полного закрытия движения транспорта через границу Белоруссии с Польшей работают КПП только на границе с Литвой и Латвией.
Польские пограничники обустраивают заграждение на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Эксперт оценил ситуацию на границе Белоруссии и Польши
18 сентября, 18:42
"С пятницы количество грузового транспорта перед тремя функционирующими европейскими пунктами пропуска увеличились с 1315 до 1710 единиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что очередь грузового транспорта перед литовскими пунктами пропуска выросла с 1000 до 1040 фур. Сопредельная сторона с пятницы приняла на свою территорию всего 13% грузовиков от нормы.
Контрольные службы латвийского пункта пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") оформили 30% большегрузов. Здесь количество грузового транспорта увеличилось на 255 фур. Очередь перед литовскими пунктами пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") сохраняется — въезда на сопредельную территорию ожидают 170 авто. В Литву через данные погранпереходы с пятницы проследовало 43% легковушек, говорится в сообщении.
Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Когда Польша откроет границу, пока не официально не сообщалось.
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши
19 сентября, 10:23
 
В миреБелоруссияПольшаЛитваДональд ТускЕвросоюз
 
 
