Трамп, вероятно, согласится на предложением Путина по ДСНВ, считают в ГД - РИА Новости, 22.09.2025
17:35 22.09.2025
Трамп, вероятно, согласится на предложением Путина по ДСНВ, считают в ГД
в мире
россия
госдума рф
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, скорее всего, пойдет на предложение российского лидера Владимира Путина о дальнейшем соблюдении ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 5 февраля 2026 года, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее Путин сообщил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. "Президент все ясно сказал, мы будем придерживаться после 5 февраля 2026 года этих же параметров, если будут придерживаться партнеры. Я думаю, что президент Трамп скорее всего пойдет на это и будет тоже пока придерживаться, хотя его заявления по поводу создания системы золотого купола - это весьма тревожные факторы. Кстати, об этом наш президент тоже говорил, он поставил задачу соответствующим ведомствам внимательно смотреть, в том числе за развертыванием систем противоракетной обороны США, которые могут обнулить вот эти вот параметры, которых мы будем придерживаться", - сказал Картаполов РИА Новости. По его словам, с одной стороны, Россия будет придерживаться параметров и тем самым "дает мяч" партнерам, чтобы они сделали тоже самое, а с другой, внимательно смотрит и реагирует, поскольку сегодняшний уровень средств стратегического сдерживания позволяет парировать любые угрозы. Глава комитета Госдумы при этом отметил, что условия для разработки нового договора о стратегических наступательных вооружениях еще не сложились, поскольку для этого нужно стремление обеих сторон. "Это не говорит о том, что они в будущем не появятся. На сегодня пока просто предлагаем придерживаться нашим американским партнерам по договору вот этих вот ключевых цифровых параметров количественных, а дальше будем смотреть, что они заявят в ответ, либо сейчас, услышав заявления нашего лидера, либо ближе к февралю, и будем принимать дальнейшие решения", - подчеркнул он.
россия
в мире, россия, госдума рф
В мире, Россия, Госдума РФ
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп . Архивное фото
