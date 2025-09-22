https://ria.ru/20250922/gosduma-2043578776.html
Трамп, вероятно, согласится на предложением Путина по ДСНВ, считают в ГД
Трамп, вероятно, согласится на предложением Путина по ДСНВ, считают в ГД - РИА Новости, 22.09.2025
Трамп, вероятно, согласится на предложением Путина по ДСНВ, считают в ГД
Президент США Дональд Трамп, скорее всего, пойдет на предложение российского лидера Владимира Путина о дальнейшем соблюдении ограничений в соответствии с... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T17:35:00+03:00
2025-09-22T17:35:00+03:00
2025-09-22T17:35:00+03:00
в мире
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796079_0:240:2001:1365_1920x0_80_0_0_d2c980d0ea6cf84bc97f405ddc1ad709.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, скорее всего, пойдет на предложение российского лидера Владимира Путина о дальнейшем соблюдении ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 5 февраля 2026 года, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее Путин сообщил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. "Президент все ясно сказал, мы будем придерживаться после 5 февраля 2026 года этих же параметров, если будут придерживаться партнеры. Я думаю, что президент Трамп скорее всего пойдет на это и будет тоже пока придерживаться, хотя его заявления по поводу создания системы золотого купола - это весьма тревожные факторы. Кстати, об этом наш президент тоже говорил, он поставил задачу соответствующим ведомствам внимательно смотреть, в том числе за развертыванием систем противоракетной обороны США, которые могут обнулить вот эти вот параметры, которых мы будем придерживаться", - сказал Картаполов РИА Новости. По его словам, с одной стороны, Россия будет придерживаться параметров и тем самым "дает мяч" партнерам, чтобы они сделали тоже самое, а с другой, внимательно смотрит и реагирует, поскольку сегодняшний уровень средств стратегического сдерживания позволяет парировать любые угрозы. Глава комитета Госдумы при этом отметил, что условия для разработки нового договора о стратегических наступательных вооружениях еще не сложились, поскольку для этого нужно стремление обеих сторон. "Это не говорит о том, что они в будущем не появятся. На сегодня пока просто предлагаем придерживаться нашим американским партнерам по договору вот этих вот ключевых цифровых параметров количественных, а дальше будем смотреть, что они заявят в ответ, либо сейчас, услышав заявления нашего лидера, либо ближе к февралю, и будем принимать дальнейшие решения", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250922/ssha-2043560355.html
https://ria.ru/20250922/putin-2043533168.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796079_0:52:2001:1552_1920x0_80_0_0_a676cd89dfe70931b8186c05850fd261.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, госдума рф
В мире, Россия, Госдума РФ
Трамп, вероятно, согласится на предложением Путина по ДСНВ, считают в ГД
Картаполов: Трамп, скорее всего, согласится на сохранение ограничений по ДСНВ
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, скорее всего, пойдет на предложение российского лидера Владимира Путина о дальнейшем соблюдении ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 5 февраля 2026 года, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее Путин сообщил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ.
"Президент все ясно сказал, мы будем придерживаться после 5 февраля 2026 года этих же параметров, если будут придерживаться партнеры. Я думаю, что президент Трамп скорее всего пойдет на это и будет тоже пока придерживаться, хотя его заявления по поводу создания системы золотого купола - это весьма тревожные факторы. Кстати, об этом наш президент тоже говорил, он поставил задачу соответствующим ведомствам внимательно смотреть, в том числе за развертыванием систем противоракетной обороны США, которые могут обнулить вот эти вот параметры, которых мы будем придерживаться", - сказал Картаполов РИА Новости.
По его словам, с одной стороны, Россия
будет придерживаться параметров и тем самым "дает мяч" партнерам, чтобы они сделали тоже самое, а с другой, внимательно смотрит и реагирует, поскольку сегодняшний уровень средств стратегического сдерживания позволяет парировать любые угрозы.
Глава комитета Госдумы
при этом отметил, что условия для разработки нового договора о стратегических наступательных вооружениях еще не сложились, поскольку для этого нужно стремление обеих сторон.
"Это не говорит о том, что они в будущем не появятся. На сегодня пока просто предлагаем придерживаться нашим американским партнерам по договору вот этих вот ключевых цифровых параметров количественных, а дальше будем смотреть, что они заявят в ответ, либо сейчас, услышав заявления нашего лидера, либо ближе к февралю, и будем принимать дальнейшие решения", - подчеркнул он.