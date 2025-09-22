Рейтинг@Mail.ru
Бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека заключили под стражу
13:55 22.09.2025 (обновлено: 13:56 22.09.2025)
Бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека заключили под стражу
Бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека заключили под стражу
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Суд заключил под стражу бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя главы крымского правительства Руслана Бальбека, сообщает пресс-служба МВД Крыма.Ранее сообщалось, что Бальбек, объявленный ранее в федеральный розыск, задержан в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики."В настоящее время СЧ СУ МВД по Республике Крым ведётся уголовное дело в отношении 48-летнего фигуранта по статьям ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ч. 5 ст. 128.1 (клевета) УК РФ. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Предварительное расследование по делу продолжается.
республика крым, руслан бальбек, госдума рф, происшествия, россия
Республика Крым, Руслан Бальбек, Госдума РФ, Происшествия, Россия
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Руслан Бальбек. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Суд заключил под стражу бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя главы крымского правительства Руслана Бальбека, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
Ранее сообщалось, что Бальбек, объявленный ранее в федеральный розыск, задержан в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики.
"В настоящее время СЧ СУ МВД по Республике Крым ведётся уголовное дело в отношении 48-летнего фигуранта по статьям ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ч. 5 ст. 128.1 (клевета) УК РФ. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Предварительное расследование по делу продолжается.
Республика КрымРуслан БальбекГосдума РФПроисшествияРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала