Бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека заключили под стражу
Бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека заключили под стражу - РИА Новости, 22.09.2025
Бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека заключили под стражу
Суд заключил под стражу бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя главы крымского правительства Руслана Бальбека, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
2025-09-22T13:55:00+03:00
2025-09-22T13:55:00+03:00
2025-09-22T13:56:00+03:00
республика крым
руслан бальбек
госдума рф
происшествия
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Суд заключил под стражу бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя главы крымского правительства Руслана Бальбека, сообщает пресс-служба МВД Крыма.Ранее сообщалось, что Бальбек, объявленный ранее в федеральный розыск, задержан в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики."В настоящее время СЧ СУ МВД по Республике Крым ведётся уголовное дело в отношении 48-летнего фигуранта по статьям ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ч. 5 ст. 128.1 (клевета) УК РФ. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Предварительное расследование по делу продолжается.
республика крым
россия
Бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека заключили под стражу
