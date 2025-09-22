Рейтинг@Mail.ru
Молдавия лишила граждан Молдавии в России права голоса, заявил Тарлев
22.09.2025
Молдавия лишила граждан Молдавии в России права голоса, заявил Тарлев
Молдавия лишила граждан Молдавии в России права голоса, заявил Тарлев
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Прозападные власти Молдавии ограничили возможность голосования для диаспоры в России, предоставив слишком малое количество участков и бюллетеней, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер Василий Тарлев. В ходе предстоящих парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября, для граждан Молдавии, проживающих за пределами республики, будет открыт 301 избирательный участок, в том числе два участка в РФ. Для жителей Приднестровья откроют 12 участков. "У Молдовы всегда были добрые, исторически прочные отношения с Россией. Для нас российский народ - друг и партнер. Мы обязаны беречь эти связи, развивать сотрудничество. По официальным данным, в России проживает не менее 400 тысяч молдаван, а по нашей информации - более полумиллиона. Все они имеют право голоса. Но нынешняя власть открыла для них лишь два избирательных участка и всего 10 тысяч бюллетеней. Это издевательство. Даже если считать только 300 тысяч наших сограждан в России, двух участков и десяти тысяч бюллетеней катастрофически мало", - сказал Тарлев. Политик подчеркнул, что власти Молдавии боятся соотечественников, проживающих в странах СНГ. "В Италии при 230–300 тысячах молдаван открыли 72 участка. А в России, где живет как минимум 400 тысяч, - только два. Это очевидная дискриминация. Власти боятся диаспоры в СНГ и России, потому что там живут люди, которые знают цену труда и видят реальное положение дел. И именно этих людей правящая партия хочет лишить права голоса", - сказал он. Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001–2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия: помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Прозападные власти Молдавии ограничили возможность голосования для диаспоры в России, предоставив слишком малое количество участков и бюллетеней, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер Василий Тарлев.
В ходе предстоящих парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября, для граждан Молдавии, проживающих за пределами республики, будет открыт 301 избирательный участок, в том числе два участка в РФ. Для жителей Приднестровья откроют 12 участков.
"У Молдовы всегда были добрые, исторически прочные отношения с Россией. Для нас российский народ - друг и партнер. Мы обязаны беречь эти связи, развивать сотрудничество. По официальным данным, в России проживает не менее 400 тысяч молдаван, а по нашей информации - более полумиллиона. Все они имеют право голоса. Но нынешняя власть открыла для них лишь два избирательных участка и всего 10 тысяч бюллетеней. Это издевательство. Даже если считать только 300 тысяч наших сограждан в России, двух участков и десяти тысяч бюллетеней катастрофически мало", - сказал Тарлев.
Политик подчеркнул, что власти Молдавии боятся соотечественников, проживающих в странах СНГ.
Италии при 230–300 тысячах молдаван открыли 72 участка. А в России, где живет как минимум 400 тысяч, - только два. Это очевидная дискриминация. Власти боятся диаспоры в СНГ и России, потому что там живут люди, которые знают цену труда и видят реальное положение дел. И именно этих людей правящая партия хочет лишить права голоса", - сказал он.
Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001–2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия: помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
