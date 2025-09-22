https://ria.ru/20250922/gladkov-2043574174.html
Более 4,5 тысячи белгородцев заключили соцконтракты в 2025 году
Более 4,5 тысячи белгородцев заключили соцконтракты в 2025 году - РИА Новости, 22.09.2025
Более 4,5 тысячи белгородцев заключили соцконтракты в 2025 году
Более 4,5 тысячи жителей Белгородской области заключили соцконтракты на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей с начала 2025 года, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T17:08:00+03:00
2025-09-22T17:08:00+03:00
2025-09-22T17:08:00+03:00
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858680_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_f745d6117635ea4cd38e5dfb825b077b.jpg
БЕЛГОРОД, 22 сен – РИА Новости. Более 4,5 тысячи жителей Белгородской области заключили соцконтракты на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей с начала 2025 года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "С начала 2025 года более 4,5 тысячи человек получили денежные средства на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей. С участниками СВО и членами их семей заключено 124 социальных контракта", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Глава региона подчеркнул, что социальные контракты — лучший в стране механизм поддержки, который позволяет получить дополнительный и достаточно существенный доход семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2025 году на реализацию программы выделено порядка 1,6 миллиарда рублей за счет федерального и областного бюджетов. В настоящее время Белгородская область занимает лидирующие места в РФ по реализации соцконтрактов. "На сегодняшний день выполнение плана в количественном выражении — 67%, в денежном — 71%. Стоит отметить хорошую работу Новоосколького, Краснояружского, Борисовского, Чернянского районов и округов, а также города Белгорода", — отметила министр социальной защиты населения и труда региона Олеся Митякина. "Для нас это программа крайне принципиальна, особенно в приграничье. Абсолютно очевидно, в отдельных семьях падает уровень доходов. Эта государственная программа с региональным софинансированием помогает решить эту проблему на территории муниципалитетов", — подчеркнул Гладков и призвал усилить информирование о возможностях программы. В региональном правительстве отметили, что с 2021 года жители Белгородской области заключили порядка 18 тысяч соцконтрактов на общую сумму в 3,1 миллиарда рублей, из них более 12 тысяч — с семьями. В 2024 году объем финансирования составил более 1,1 миллиарда рублей — было заключено порядка 5 тысяч социальных контрактов. Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Гладкова и способствует достижению целей национального проекта "Кадры". Данный вид поддержки помогает гражданам запустить собственный бизнес, развивать ЛПХ, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.
https://ria.ru/20250918/gladkov-2042842367.html
https://ria.ru/20250918/ukrytiya-2042839121.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858680_23:0:1800:1333_1920x0_80_0_0_9aec107bc823f630393f451654a8e088.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Более 4,5 тысячи белгородцев заключили соцконтракты в 2025 году
Гладков: более 4,5 тысячи белгородцев заключили соцконтракты в 2025 году
БЕЛГОРОД, 22 сен – РИА Новости. Более 4,5 тысячи жителей Белгородской области заключили соцконтракты на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей с начала 2025 года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"С начала 2025 года более 4,5 тысячи человек получили денежные средства на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей. С участниками СВО и членами их семей заключено 124 социальных контракта", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.
Глава региона подчеркнул, что социальные контракты — лучший в стране механизм поддержки, который позволяет получить дополнительный и достаточно существенный доход семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2025 году на реализацию программы выделено порядка 1,6 миллиарда рублей за счет федерального и областного бюджетов. В настоящее время Белгородская область занимает лидирующие места в РФ по реализации соцконтрактов.
"На сегодняшний день выполнение плана в количественном выражении — 67%, в денежном — 71%. Стоит отметить хорошую работу Новоосколького, Краснояружского, Борисовского, Чернянского районов и округов, а также города Белгорода", — отметила министр социальной защиты населения и труда региона Олеся Митякина.
"Для нас это программа крайне принципиальна, особенно в приграничье. Абсолютно очевидно, в отдельных семьях падает уровень доходов. Эта государственная программа с региональным софинансированием помогает решить эту проблему на территории муниципалитетов", — подчеркнул Гладков и призвал усилить информирование о возможностях программы.
В региональном правительстве отметили, что с 2021 года жители Белгородской области заключили порядка 18 тысяч соцконтрактов на общую сумму в 3,1 миллиарда рублей, из них более 12 тысяч — с семьями. В 2024 году объем финансирования составил более 1,1 миллиарда рублей — было заключено порядка 5 тысяч социальных контрактов.
Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Гладкова и способствует достижению целей национального проекта "Кадры". Данный вид поддержки помогает гражданам запустить собственный бизнес, развивать ЛПХ, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.