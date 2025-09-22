Рейтинг@Mail.ru
Более 4,5 тысячи белгородцев заключили соцконтракты в 2025 году
Белгородская область
Белгородская область
 
17:08 22.09.2025
Более 4,5 тысячи белгородцев заключили соцконтракты в 2025 году
2025-09-22T17:08:00+03:00
2025-09-22T17:08:00+03:00
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
БЕЛГОРОД, 22 сен – РИА Новости. Более 4,5 тысячи жителей Белгородской области заключили соцконтракты на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей с начала 2025 года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "С начала 2025 года более 4,5 тысячи человек получили денежные средства на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей. С участниками СВО и членами их семей заключено 124 социальных контракта", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Глава региона подчеркнул, что социальные контракты — лучший в стране механизм поддержки, который позволяет получить дополнительный и достаточно существенный доход семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2025 году на реализацию программы выделено порядка 1,6 миллиарда рублей за счет федерального и областного бюджетов. В настоящее время Белгородская область занимает лидирующие места в РФ по реализации соцконтрактов. "На сегодняшний день выполнение плана в количественном выражении — 67%, в денежном — 71%. Стоит отметить хорошую работу Новоосколького, Краснояружского, Борисовского, Чернянского районов и округов, а также города Белгорода", — отметила министр социальной защиты населения и труда региона Олеся Митякина. "Для нас это программа крайне принципиальна, особенно в приграничье. Абсолютно очевидно, в отдельных семьях падает уровень доходов. Эта государственная программа с региональным софинансированием помогает решить эту проблему на территории муниципалитетов", — подчеркнул Гладков и призвал усилить информирование о возможностях программы. В региональном правительстве отметили, что с 2021 года жители Белгородской области заключили порядка 18 тысяч соцконтрактов на общую сумму в 3,1 миллиарда рублей, из них более 12 тысяч — с семьями. В 2024 году объем финансирования составил более 1,1 миллиарда рублей — было заключено порядка 5 тысяч социальных контрактов. Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Гладкова и способствует достижению целей национального проекта "Кадры". Данный вид поддержки помогает гражданам запустить собственный бизнес, развивать ЛПХ, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.
белгородская область
белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 22 сен – РИА Новости. Более 4,5 тысячи жителей Белгородской области заключили соцконтракты на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей с начала 2025 года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"С начала 2025 года более 4,5 тысячи человек получили денежные средства на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей. С участниками СВО и членами их семей заключено 124 социальных контракта", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.
Глава региона подчеркнул, что социальные контракты — лучший в стране механизм поддержки, который позволяет получить дополнительный и достаточно существенный доход семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2025 году на реализацию программы выделено порядка 1,6 миллиарда рублей за счет федерального и областного бюджетов. В настоящее время Белгородская область занимает лидирующие места в РФ по реализации соцконтрактов.
"На сегодняшний день выполнение плана в количественном выражении — 67%, в денежном — 71%. Стоит отметить хорошую работу Новоосколького, Краснояружского, Борисовского, Чернянского районов и округов, а также города Белгорода", — отметила министр социальной защиты населения и труда региона Олеся Митякина.
"Для нас это программа крайне принципиальна, особенно в приграничье. Абсолютно очевидно, в отдельных семьях падает уровень доходов. Эта государственная программа с региональным софинансированием помогает решить эту проблему на территории муниципалитетов", — подчеркнул Гладков и призвал усилить информирование о возможностях программы.
В региональном правительстве отметили, что с 2021 года жители Белгородской области заключили порядка 18 тысяч соцконтрактов на общую сумму в 3,1 миллиарда рублей, из них более 12 тысяч — с семьями. В 2024 году объем финансирования составил более 1,1 миллиарда рублей — было заключено порядка 5 тысяч социальных контрактов.
Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Гладкова и способствует достижению целей национального проекта "Кадры". Данный вид поддержки помогает гражданам запустить собственный бизнес, развивать ЛПХ, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.
Белгородская область
Вячеслав Гладков
 
 
