Более 4,5 тысячи белгородцев заключили соцконтракты в 2025 году

БЕЛГОРОД, 22 сен – РИА Новости. Более 4,5 тысячи жителей Белгородской области заключили соцконтракты на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей с начала 2025 года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "С начала 2025 года более 4,5 тысячи человек получили денежные средства на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей. С участниками СВО и членами их семей заключено 124 социальных контракта", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. Глава региона подчеркнул, что социальные контракты — лучший в стране механизм поддержки, который позволяет получить дополнительный и достаточно существенный доход семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2025 году на реализацию программы выделено порядка 1,6 миллиарда рублей за счет федерального и областного бюджетов. В настоящее время Белгородская область занимает лидирующие места в РФ по реализации соцконтрактов. "На сегодняшний день выполнение плана в количественном выражении — 67%, в денежном — 71%. Стоит отметить хорошую работу Новоосколького, Краснояружского, Борисовского, Чернянского районов и округов, а также города Белгорода", — отметила министр социальной защиты населения и труда региона Олеся Митякина. "Для нас это программа крайне принципиальна, особенно в приграничье. Абсолютно очевидно, в отдельных семьях падает уровень доходов. Эта государственная программа с региональным софинансированием помогает решить эту проблему на территории муниципалитетов", — подчеркнул Гладков и призвал усилить информирование о возможностях программы. В региональном правительстве отметили, что с 2021 года жители Белгородской области заключили порядка 18 тысяч соцконтрактов на общую сумму в 3,1 миллиарда рублей, из них более 12 тысяч — с семьями. В 2024 году объем финансирования составил более 1,1 миллиарда рублей — было заключено порядка 5 тысяч социальных контрактов. Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Гладкова и способствует достижению целей национального проекта "Кадры". Данный вид поддержки помогает гражданам запустить собственный бизнес, развивать ЛПХ, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.

