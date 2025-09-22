"Тысяча в день". В ФРГ раскрыли, чего ждать в случае конфликта с Россией
Reuters: в случае конфликта с Россией у ФРГ будет тысяча раненых ежедневно
Офицеры бундесвера . Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Вооруженных силах Германии планируют, как будут справляться с ежедневным потоком раненых в случае начала военного конфликта НАТО с Россией, передает Reuters.
"Число раненых военнослужащих в потенциальном конфликте будет зависеть от интенсивности боевых действий, в которых станут участвовать немецкие войска. Реалистично можно вести речь о цифре примерно тысяча раненых в день", — заявил агентству главный врач бундесвера Ральф Хоффман.
По его словам, военно-медицинскую службу придется значительно увеличить, чтобы "удовлетворить будущие потребности".
В конце августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что его страна уже находится в конфликте с Россией. При этом он обвинил в сложившейся ситуации Москву, которая якобы "дестабилизирует значительную часть" Германии и "вмешивается" в дела страны через соцсети. Ранее подобные безосновательные обвинения Россия категорически отвергала.
Президент России Владимир Путин в прошлом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
