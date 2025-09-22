Рейтинг@Mail.ru
"Тысяча в день". В ФРГ раскрыли, чего ждать в случае конфликта с Россией - РИА Новости, 22.09.2025
22:12 22.09.2025
"Тысяча в день". В ФРГ раскрыли, чего ждать в случае конфликта с Россией
В Вооруженных силах Германии планируют, как будут справляться с ежедневным потоком раненых в случае начала военного конфликта НАТО с Россией, передает Reuters. РИА Новости, 22.09.2025
в мире
россия
германия
москва
такер карлсон
владимир путин
фридрих мерц
нато
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Вооруженных силах Германии планируют, как будут справляться с ежедневным потоком раненых в случае начала военного конфликта НАТО с Россией, передает Reuters."Число раненых военнослужащих в потенциальном конфликте будет зависеть от интенсивности боевых действий, в которых станут участвовать немецкие войска. Реалистично можно вести речь о цифре примерно тысяча раненых в день", — заявил агентству главный врач бундесвера Ральф Хоффман.По его словам, военно-медицинскую службу придется значительно увеличить, чтобы "удовлетворить будущие потребности".В конце августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что его страна уже находится в конфликте с Россией. При этом он обвинил в сложившейся ситуации Москву, которая якобы "дестабилизирует значительную часть" Германии и "вмешивается" в дела страны через соцсети. Ранее подобные безосновательные обвинения Россия категорически отвергала.Президент России Владимир Путин в прошлом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
в мире, россия, германия, москва, такер карлсон, владимир путин, фридрих мерц, нато, еврокомиссия
В мире, Россия, Германия, Москва, Такер Карлсон, Владимир Путин, Фридрих Мерц, НАТО, Еврокомиссия
© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры бундесвера
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры бундесвера . Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Вооруженных силах Германии планируют, как будут справляться с ежедневным потоком раненых в случае начала военного конфликта НАТО с Россией, передает Reuters.
"Число раненых военнослужащих в потенциальном конфликте будет зависеть от интенсивности боевых действий, в которых станут участвовать немецкие войска. Реалистично можно вести речь о цифре примерно тысяча раненых в день", — заявил агентству главный врач бундесвера Ральф Хоффман.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Германия поддержит Украину в разработке средств для ударов по России
Вчера, 18:39
По его словам, военно-медицинскую службу придется значительно увеличить, чтобы "удовлетворить будущие потребности".
В конце августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы заявил, что его страна уже находится в конфликте с Россией. При этом он обвинил в сложившейся ситуации Москву, которая якобы "дестабилизирует значительную часть" Германии и "вмешивается" в дела страны через соцсети. Ранее подобные безосновательные обвинения Россия категорически отвергала.
Президент России Владимир Путин в прошлом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Германии заявили о вероятности большой войны в Европе
12 сентября, 17:38
В миреРоссияГерманияМоскваТакер КарлсонВладимир Путин — президент РоссииФридрих МерцНАТОЕврокомиссия
 
 
