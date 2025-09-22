https://ria.ru/20250922/germaniya-2043580565.html
В Германии сделали новое заявление об уничтожении российских самолетов
В Германии сделали новое заявление об уничтожении российских самолетов - РИА Новости, 22.09.2025
В Германии сделали новое заявление об уничтожении российских самолетов
Сбивать российские самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство, было бы крайней мерой, считает глава комитета по обороне и безопасности в Европарламенте... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T17:45:00+03:00
2025-09-22T17:45:00+03:00
2025-09-22T17:51:00+03:00
в мире
германия
эстония
калининградская область
европарламент
нато
миг-31
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155586/06/1555860603_0:241:3036:1948_1920x0_80_0_0_b2a4802ef8951d03c103baa2b8dc996a.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сбивать российские самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство, было бы крайней мерой, считает глава комитета по обороне и безопасности в Европарламенте Мари-Агнес Штрак-Циммерман, об этом она заявила в интервью Tagesspiegel."Сбивать их будет крайней мерой. Наши Военно-воздушные силы знают, когда и что делать", — сказала она.По ее убеждению, задача ВВС Германии состоит не в уничтожении пересекающих ее границу истребителей.На прошлой неделе премьер Эстонии Кристен Михал сообщил о решении запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава организации из-за якобы имевшего место инцидента. При этом доказательства представлены не были.Девятнадцатого сентября Минобороны отчитывалось о плановом перелете трех истребителей МиГ-31 из Республики Карелия на аэродром в Калининградской области. Он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения чьих-либо границ, что подтвердили средства объективного контроля.Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Самолеты не отклонялись от согласованной воздушной трассы.
https://ria.ru/20250922/front-2043447368.html
https://ria.ru/20250921/strakh-2043335222.html
германия
эстония
калининградская область
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155586/06/1555860603_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_93a16c47f5b5e1b021f83e9c667cd49a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, эстония, калининградская область, европарламент, нато, миг-31, воздушно-космические силы россии, евросоюз, республика карелия, вооруженные силы рф
В мире, Германия, Эстония, Калининградская область, Европарламент, НАТО, МиГ-31, Воздушно-космические силы России, Евросоюз, Республика Карелия, Вооруженные силы РФ
В Германии сделали новое заявление об уничтожении российских самолетов
Штрак-Циммерман: сбитие российских истребителей должно быть крайней мерой