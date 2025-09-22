https://ria.ru/20250922/germaniya-2043580565.html

Сбивать российские самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство, было бы крайней мерой, считает глава комитета по обороне и безопасности в Европарламенте... РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сбивать российские самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство, было бы крайней мерой, считает глава комитета по обороне и безопасности в Европарламенте Мари-Агнес Штрак-Циммерман, об этом она заявила в интервью Tagesspiegel."Сбивать их будет крайней мерой. Наши Военно-воздушные силы знают, когда и что делать", — сказала она.По ее убеждению, задача ВВС Германии состоит не в уничтожении пересекающих ее границу истребителей.На прошлой неделе премьер Эстонии Кристен Михал сообщил о решении запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава организации из-за якобы имевшего место инцидента. При этом доказательства представлены не были.Девятнадцатого сентября Минобороны отчитывалось о плановом перелете трех истребителей МиГ-31 из Республики Карелия на аэродром в Калининградской области. Он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения чьих-либо границ, что подтвердили средства объективного контроля.Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Самолеты не отклонялись от согласованной воздушной трассы.

