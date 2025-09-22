Рейтинг@Mail.ru
Германия поддержит Украину в разработке средств для ударов по России - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/germanija-2043594261.html
Германия поддержит Украину в разработке средств для ударов по России
Германия поддержит Украину в разработке средств для ударов по России - РИА Новости, 22.09.2025
Германия поддержит Украину в разработке средств для ударов по России
Германия будет поддерживать Украину в разработке средств, необходимых для нанесения ударов по объектам на территории РФ, заявил глава комитета по обороне в... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T18:39:00+03:00
2025-09-22T18:39:00+03:00
в мире
украина
германия
россия
борис писториус
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Германия будет поддерживать Украину в разработке средств, необходимых для нанесения ударов по объектам на территории РФ, заявил глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп. "Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле", - подчеркнул депутат в интервью украинскому телеканалу ТСН в ответ на вопрос о перспективах военного сотрудничества Киева и Берлина. Как отметил Ревекамп, Германия стремится обеспечить разработку дальнобойных систем на Украине. Когда депутата спросили о перспективах отправки немецких войск на Украину, он указал на то, что развертывания военных НАТО в ходе конфликта не будет. "То, о чем мы говорим, - что обеспечит Украине безопасность, когда замолчит оружие... Мы хотим предоставить Украине общие гарантии безопасности, включая необходимые военные возможности. И Германия внесет свой вклад в эти военные возможности. Если это потребует размещения немецких войск на украинской земле, мы внесем этот вклад", - добавил он. В начале сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин запускает новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ по территориям Российской Федерации и профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине на сумму 300 миллионов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250922/shtrak-tsimmerman-2043455573.html
https://ria.ru/20250920/ukraina-2043261898.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, россия, борис писториус, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, Россия, Борис Писториус, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Германия поддержит Украину в разработке средств для ударов по России

Ревекамп: Германия поддержит Украину в разработке средств для атак на объекты РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Германия будет поддерживать Украину в разработке средств, необходимых для нанесения ударов по объектам на территории РФ, заявил глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп.
"Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле", - подчеркнул депутат в интервью украинскому телеканалу ТСН в ответ на вопрос о перспективах военного сотрудничества Киева и Берлина.
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Германии сделали новое заявление об уничтожении российских самолетов
Вчера, 09:57
Как отметил Ревекамп, Германия стремится обеспечить разработку дальнобойных систем на Украине.
Когда депутата спросили о перспективах отправки немецких войск на Украину, он указал на то, что развертывания военных НАТО в ходе конфликта не будет.
"То, о чем мы говорим, - что обеспечит Украине безопасность, когда замолчит оружие... Мы хотим предоставить Украине общие гарантии безопасности, включая необходимые военные возможности. И Германия внесет свой вклад в эти военные возможности. Если это потребует размещения немецких войск на украинской земле, мы внесем этот вклад", - добавил он.
В начале сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин запускает новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ по территориям Российской Федерации и профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине на сумму 300 миллионов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Германии раскрыли, кто на самом деле саботирует мир на Украине
20 сентября, 22:39
 
В миреУкраинаГерманияРоссияБорис ПисториусСергей Лавров: биография министра иностранных дел РоссииНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала