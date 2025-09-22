https://ria.ru/20250922/germanija-2043594261.html

Германия поддержит Украину в разработке средств для ударов по России

Германия поддержит Украину в разработке средств для ударов по России - РИА Новости, 22.09.2025

Германия поддержит Украину в разработке средств для ударов по России

Германия будет поддерживать Украину в разработке средств, необходимых для нанесения ударов по объектам на территории РФ, заявил глава комитета по обороне в...

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Германия будет поддерживать Украину в разработке средств, необходимых для нанесения ударов по объектам на территории РФ, заявил глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп. "Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле", - подчеркнул депутат в интервью украинскому телеканалу ТСН в ответ на вопрос о перспективах военного сотрудничества Киева и Берлина. Как отметил Ревекамп, Германия стремится обеспечить разработку дальнобойных систем на Украине. Когда депутата спросили о перспективах отправки немецких войск на Украину, он указал на то, что развертывания военных НАТО в ходе конфликта не будет. "То, о чем мы говорим, - что обеспечит Украине безопасность, когда замолчит оружие... Мы хотим предоставить Украине общие гарантии безопасности, включая необходимые военные возможности. И Германия внесет свой вклад в эти военные возможности. Если это потребует размещения немецких войск на украинской земле, мы внесем этот вклад", - добавил он. В начале сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин запускает новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ по территориям Российской Федерации и профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине на сумму 300 миллионов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

