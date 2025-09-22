https://ria.ru/20250922/genshtab-2043506937.html

Осенний призыв пройдет до конца декабря

22.09.2025

Осенний призыв пройдет до конца декабря

Осенний призыв будет проходить в установленные законодательством сроки и в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря 2025 года, заявил заместитель начальника... РИА Новости, 22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Осенний призыв будет проходить в установленные законодательством сроки и в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря 2025 года, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Теперь что касается осеннего призыва. Он будет проходить в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря 2025 года", - сказал Цимлянский на брифинге.

россия

2025

