Движение по трассе "Уссури" в Приморье перекрыли из-за ДТП
11:17 22.09.2025 (обновлено: 11:55 22.09.2025)
Движение по трассе "Уссури" в Приморье перекрыли из-за ДТП
Движение по трассе "Уссури" в Приморье перекрыли из-за ДТП
Газовоз, по уточненным данным, опрокинулся на федтрассе "Уссури" в Михайловском районе Приморья, движение там полностью перекрыли, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.09.2025
происшествия
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Газовоз, по уточненным данным, опрокинулся на федтрассе "Уссури" в Михайловском районе Приморья, движение там полностью перекрыли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ ДСД "Дальний Восток" (подведомственное Росавтодору учреждение).Ранее полиция сообщила, что в Михайловском районе на 627-м километре федеральной трассы А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток опрокинулся бензовоз. На месте ДТП в обоих направлениях временно ограничено движение автотранспорта. Организован объезд через поселок Новошахтинский."На месте опрокидывания газовоза работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, в целях обеспечения безопасности движение по федеральной автомобильной дороге полностью закрыто", - сказал собеседник.
приморский край
происшествия, федеральное дорожное агентство (росавтодор), приморский край
Происшествия, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Приморский край
© Фото : Полиция Приморья/TelegramБензовоз опрокинулся на федеральной трассе А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток
© Фото : Полиция Приморья/Telegram
Бензовоз опрокинулся на федеральной трассе А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Газовоз, по уточненным данным, опрокинулся на федтрассе "Уссури" в Михайловском районе Приморья, движение там полностью перекрыли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ ДСД "Дальний Восток" (подведомственное Росавтодору учреждение).
Ранее полиция сообщила, что в Михайловском районе на 627-м километре федеральной трассы А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток опрокинулся бензовоз. На месте ДТП в обоих направлениях временно ограничено движение автотранспорта. Организован объезд через поселок Новошахтинский.
"На месте опрокидывания газовоза работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, в целях обеспечения безопасности движение по федеральной автомобильной дороге полностью закрыто", - сказал собеседник.
Происшествия
 
 
