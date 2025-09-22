https://ria.ru/20250922/gazovoz-2043471577.html

Движение по трассе "Уссури" в Приморье перекрыли из-за ДТП

Движение по трассе "Уссури" в Приморье перекрыли из-за ДТП - РИА Новости, 22.09.2025

Движение по трассе "Уссури" в Приморье перекрыли из-за ДТП

Газовоз, по уточненным данным, опрокинулся на федтрассе "Уссури" в Михайловском районе Приморья, движение там полностью перекрыли, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T11:17:00+03:00

2025-09-22T11:17:00+03:00

2025-09-22T11:55:00+03:00

происшествия

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043472737_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8ca02e752d5902602b0c98dff76bb9e4.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Газовоз, по уточненным данным, опрокинулся на федтрассе "Уссури" в Михайловском районе Приморья, движение там полностью перекрыли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ ДСД "Дальний Восток" (подведомственное Росавтодору учреждение).Ранее полиция сообщила, что в Михайловском районе на 627-м километре федеральной трассы А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток опрокинулся бензовоз. На месте ДТП в обоих направлениях временно ограничено движение автотранспорта. Организован объезд через поселок Новошахтинский."На месте опрокидывания газовоза работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, в целях обеспечения безопасности движение по федеральной автомобильной дороге полностью закрыто", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20250921/dtp-2043385794.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, федеральное дорожное агентство (росавтодор), приморский край