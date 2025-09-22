https://ria.ru/20250922/gazovoz-2043471577.html
Движение по трассе "Уссури" в Приморье перекрыли из-за ДТП
Движение по трассе "Уссури" в Приморье перекрыли из-за ДТП - РИА Новости, 22.09.2025
Движение по трассе "Уссури" в Приморье перекрыли из-за ДТП
22.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Газовоз, по уточненным данным, опрокинулся на федтрассе "Уссури" в Михайловском районе Приморья, движение там полностью перекрыли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ ДСД "Дальний Восток" (подведомственное Росавтодору учреждение).Ранее полиция сообщила, что в Михайловском районе на 627-м километре федеральной трассы А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток опрокинулся бензовоз. На месте ДТП в обоих направлениях временно ограничено движение автотранспорта. Организован объезд через поселок Новошахтинский."На месте опрокидывания газовоза работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, в целях обеспечения безопасности движение по федеральной автомобильной дороге полностью закрыто", - сказал собеседник.
