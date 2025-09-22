https://ria.ru/20250922/galkin-2043585664.html
Галкин* задолжал за электричество более полумиллиона рублей
Галкин* задолжал за электричество более полумиллиона рублей - РИА Новости, 22.09.2025
Галкин* задолжал за электричество более полумиллиона рублей
Иск о неуплате Максимом Галкиным* более полумиллиона рублей за электричество находится в производстве, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T17:59:00+03:00
2025-09-22T17:59:00+03:00
2025-09-22T18:05:00+03:00
россия
происшествия
москва
грязи
максим галкин*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871788687_0:20:2957:1683_1920x0_80_0_0_fd674b72e44be0f20d9a16825b05a736.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Иск о неуплате Максимом Галкиным* более полумиллиона рублей за электричество находится в производстве, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы."В производстве суда находится гражданское дело по иску АО "Мосэнергосбыт" к Максиму Галкину* о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию", - сказали в суде.Там уточнили, что иск связан с домом в поселке Грязи. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября.* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
https://ria.ru/20250822/milliardy-2036799714.html
россия
москва
грязи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871788687_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_230290f126de72843e25b1112178c26c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, москва, грязи, максим галкин*
Россия, Происшествия, Москва, Грязи, Максим Галкин*
Галкин* задолжал за электричество более полумиллиона рублей
С Галкина через суд требуют более полумиллиона задолженности за электричество