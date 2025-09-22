Галкин* задолжал за электричество более полумиллиона рублей

Рейтинг@Mail.ru
17:59 22.09.2025 (обновлено: 18:05 22.09.2025)
Иск о неуплате Максимом Галкиным* более полумиллиона рублей за электричество находится в производстве, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Иск о неуплате Максимом Галкиным* более полумиллиона рублей за электричество находится в производстве, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы.&quot;В производстве суда находится гражданское дело по иску АО &quot;Мосэнергосбыт&quot; к Максиму Галкину* о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию&quot;, - сказали в суде.Там уточнили, что иск связан с домом в поселке Грязи. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября.* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
россия, происшествия, москва, грязи, максим галкин*
Россия, Происшествия, Москва, Грязи, Максим Галкин*
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМаксим Галкин* (признан иноагентом)
Максим Галкин* (признан иноагентом). Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Иск о неуплате Максимом Галкиным* более полумиллиона рублей за электричество находится в производстве, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы.
"В производстве суда находится гражданское дело по иску АО "Мосэнергосбыт" к Максиму Галкину* о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию", - сказали в суде.

Там уточнили, что иск связан с домом в поселке Грязи. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября.
* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
РоссияПроисшествияМоскваГрязиМаксим Галкин*
 
 
