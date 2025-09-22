https://ria.ru/20250922/galkin-2043585664.html

Галкин* задолжал за электричество более полумиллиона рублей

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Иск о неуплате Максимом Галкиным* более полумиллиона рублей за электричество находится в производстве, сообщили РИА Новости в Черемушкинском суде Москвы."В производстве суда находится гражданское дело по иску АО "Мосэнергосбыт" к Максиму Галкину* о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию", - сказали в суде.Там уточнили, что иск связан с домом в поселке Грязи. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 25 сентября.* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

