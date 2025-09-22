https://ria.ru/20250922/film-2043571966.html

"В бой идут одни "старики": как создавали легендарный фильм

"В бой идут одни "старики": как создавали легендарный фильм - РИА Новости, 22.09.2025

"В бой идут одни "старики": как создавали легендарный фильм

В 1973-м на экраны вышел фильм, ставший не просто очередной военной картиной, а честным разговором о войне и людях, которые вынесли еe на своих плечах... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T19:50:00+03:00

2025-09-22T19:50:00+03:00

2025-09-22T19:50:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/24767/34/247673440_0:236:2719:1765_1920x0_80_0_0_32b0cf76fc7e9629f80c3e453fbe3c84.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В 1973-м на экраны вышел фильм, ставший не просто очередной военной картиной, а честным разговором о войне и людях, которые вынесли еe на своих плечах. Киноленту цитируют, пересматривают, показывают школьникам и курсантам, а летчики-фронтовики признавали подлинность каждой детали.История создания шедевра — сама по себе сюжет для фильма. Как же все было?Несостоявшийся лeтчик, ставший "командиром эскадрильи"Леонид Быков с детства мечтал о небе. Дважды он пытался поступить в лeтное училище, но каждый раз сталкивался с преградами: то возраст не подходил — слишком юн, то рост недотягивал до нормы, то училище и вовсе расформировали. Судьба лишила его шанса стать летчиком в жизни, но подарила возможность воплотить мечту на экране.В 1973 году он сыграл капитана Титаренко — Маэстро, командира и душу эскадрильи — и тем самым навсегда вошeл в историю не только кино, но и всей народной памяти о войне.Быков работал над сценарием "В бой идут одни "старики" вместе с фронтовиком Евгением Оноприенко и драматургом Александром Сацким. Они опирались не только на архивы, но и на личные беседы с ветеранами, лeтчиками-асами. Многие персонажи картины имели свои реальные прообразы.Главный герой — капитан Титаренко — вобрал в себя черты сразу нескольких знаменитых асов: Виталия Попкова, Ивана Лавейкина, Василия Меркушева.Фамилия была взята у Дмитрия Титоренко. Лейтенант Вано Кобахидзе напоминал героя Советского Союза Вано Габунию, погибшего при таране вражеского самолeта. Образ капитана Зои Молчановой во многом основан на судьбе знаменитой "ночной ведьмы" Надежды Поповой.Даже эпизоды, которые кажутся почти художественными выдумками, имели реальные прототипы. История любви узбекского лeтчика и русской девушки, трагически оборванная бомбeжкой, привычка механика крестить самолeты перед вылетом, возвращение сбитого пилота в часть верхом на коне — всe это рассказали фронтовики.А сама крылатая фраза "В бой идут одни "старики" принадлежала генерал-полковнику Михаилу Громову, который действительно запрещал новичкам вступать в бой, пока те не обретут опыт.Музыка как оружие и утешение"Поющая эскадрилья" — тоже не выдумка. В реальности у полка под командованием Василия Сталина существовал хор, а самолeты с надписями "Весeлые ребята" действительно были подарены фронту оркестром Леонида Утeсова.Для Быкова музыка стала ключом к пониманию войны. Он говорил:"Когда говорят пушки, музы молчат. Но мы хотели доказать, что побеждают те, кто остаeтся людьми, кто берeт с собой в бой всe светлое и человечное. А что может быть прекраснее музыки?"Символом этого слияния стала "Смуглянка". Быков услышал еe в подростковом возрасте, когда солдаты в теплушках пели на весь вагон. Он решил, что, если когда-нибудь снимет фильм о лeтчиках, эта песня обязательно прозвучит.Парадоксально, но фильм, который сегодня считается классикой, долго не хотели выпускать в прокат. Киноначальники считали, что лента слишком "лeгкая": лeтчики поют песни, словно забывая о том, что многие не возвращаются с боевых заданий. Власти опасались обвинений в "героизации войны через веселье".Судьбу картины решили сами фронтовики. На закрытый просмотр Быков пригласил лeтчиков-ветеранов, среди которых был и маршал Александр Покрышкин. После сеанса они сказали: "Да, так и было". Эти слова сняли все вопросы. Госкино дало зелeный свет, и фильм мгновенно завоевал любовь зрителей.Сложный кастинг и неожиданные находкиС подбором актeров у Быкова было немало проблем. Главную женскую роль сыграла студентка Щукинского училища Евгения Симонова, еe кинодебют оказался судьбоносным. Механика Макарыча сыграл Алексей Смирнов — знаменитый комедийный актeр, но на самом деле кавалер боевых орденов и разведчик Великой Отечественной. Быков буквально отстоял его кандидатуру, рассказав чиновникам о военной биографии друга.Многие роли достались не тем артистам, которым изначально планировалось. Так, вместо Леонида Филатова появился Владимир Талашко, вместо Владимира Конкина — Сергей Иванов. Но именно этот состав и стал "золотым" ансамблем, который зрители помнят и любят до сих пор.Главная беда заключалась в отсутствии оригинальных самолeтов времeн войны. Ни советских, ни немецких машин не сохранилось. Спас положение тот же Покрышкин, распорядившийся выделить для съeмок спортивные Як-18 и чехословацкие Zlín 326, похожие на "Мессершмитт". Благодаря этому фильм получил достоверность, хотя очень внимательный зритель всe же мог заметить отличия.Фильм моментально разошeлся на цитаты. "Махнул не глядя!", "Я бы ещe больше фрицев сбил, да вы своим нижним бельeм всех распугали!" — эти фразы знали даже те, кто не видел картину целиком.Главное же то, что зрители поверили Быкову. Картина стала честным рассказом о войне, как сказали сами фронтовики. И, пожалуй, именно поэтому спустя полвека фильм смотрится так же живо, как в день премьеры. Потому что он — о правде. А правда не стареет.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60