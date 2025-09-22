Рейтинг@Mail.ru
Ярославские педагоги участвуют в финалах крупных конкурсов профмастерства
Ярославская область
Ярославская область
 
20:12 22.09.2025
Ярославские педагоги участвуют в финалах крупных конкурсов профмастерства
Ярославские педагоги участвуют в финалах крупных конкурсов профмастерства
Педагоги Ярославской области борются за победу в финалах всероссийских конкурсов профмастерства и достойно представляют регион, заявил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 22.09.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Педагоги Ярославской области борются за победу в финалах всероссийских конкурсов профмастерства и достойно представляют регион, заявил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства региона, стартовали заключительные этапы сразу нескольких всероссийских профессиональных педагогических конкурсов. Представители Ярославской области борются за победу в трех из них. "Педагоги региона достойно представляют Ярославскую область на профессиональных конкурсах. Учитель истории и обществознания Мокеевской средней школы Некоузского округа Владимир Богачев участвует в заключительном этапе конкурса "Учитель года России". За звание "Воспитатель года России" борется Анна Круглякова из ярославского детского сада №167", - цитирует Евраева пресс-служба. По словам губернатора, в финал конкурса "Сердце отдаю детям" прошла педагог дополнительного образования по художественной направленности центра детского творчества "Витязь" Ярославля Наталья Кокина. "Высокий уровень региональной системы образования подчеркивает тот факт, что представители Ярославской области участвуют не только как конкурсанты, но и как члены жюри. В состав профильных комиссий вошли Михаил Нянковский и Александр Щербак", - отметил Евраев. Министр образования Ярославской области Ирина Лобода отметила, что конкурсы профмастерства ориентированы на выявление и поощрение талантливых педагогов, распространение лучших педагогических практик, повышение статуса педагогических профессий. "Кроме того, они способствуют привлечению в отрасль молодежи, что предусмотрено концепцией развития дополнительного образования на 2025 – 2030 годы, подписанной президентом России Владимиром Путиным. Конкурсы организованы в соответствии с приоритетами нацпроекта "Молодежь и дети", - отметила Лобода. Губернатор пожелал удачи ярославским педагогам и заверил, что правительство региона продолжит развитие системы образования. "В новом учебном году открыли двери две школы – на Большой Федоровской в Ярославле и в Заволжье Ярославского округа. Обе сразу же были заполнены учениками и вошли в состав крупных образовательных комплексов. Всего образовательных комплексов будет 92, шесть пилотных уже успешно работают", - рассказал глава региона. Он подчеркнул, что эксперты уже отметили в созданных образовательных комплексах повышение качества образования, расширение количества услуг, включая продленку, кружки, секции, открытие медиацентров и технологических направлений. "Объединение материально-технических ресурсов позволило более эффективно ими распоряжаться. Рост заработной платы управленческого и вспомогательного персонала составил от 45 до 60%. Эффект очень серьезный. Теперь масштабируем положительный опыт на весь регион", - резюмировал губернатор.
Ярославские педагоги участвуют в финалах крупных конкурсов профмастерства

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
© Михаил Евраев/Telegram
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Педагоги Ярославской области борются за победу в финалах всероссийских конкурсов профмастерства и достойно представляют регион, заявил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы правительства региона, стартовали заключительные этапы сразу нескольких всероссийских профессиональных педагогических конкурсов. Представители Ярославской области борются за победу в трех из них.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Выставка-ярмарка "ЯрАгро-2025" собрала аграриев со всей Ярославской области
21 сентября, 14:13
"Педагоги региона достойно представляют Ярославскую область на профессиональных конкурсах. Учитель истории и обществознания Мокеевской средней школы Некоузского округа Владимир Богачев участвует в заключительном этапе конкурса "Учитель года России". За звание "Воспитатель года России" борется Анна Круглякова из ярославского детского сада №167", - цитирует Евраева пресс-служба.
По словам губернатора, в финал конкурса "Сердце отдаю детям" прошла педагог дополнительного образования по художественной направленности центра детского творчества "Витязь" Ярославля Наталья Кокина.
"Высокий уровень региональной системы образования подчеркивает тот факт, что представители Ярославской области участвуют не только как конкурсанты, но и как члены жюри. В состав профильных комиссий вошли Михаил Нянковский и Александр Щербак", - отметил Евраев.
Министр образования Ярославской области Ирина Лобода отметила, что конкурсы профмастерства ориентированы на выявление и поощрение талантливых педагогов, распространение лучших педагогических практик, повышение статуса педагогических профессий. "Кроме того, они способствуют привлечению в отрасль молодежи, что предусмотрено концепцией развития дополнительного образования на 2025 – 2030 годы, подписанной президентом России Владимиром Путиным. Конкурсы организованы в соответствии с приоритетами нацпроекта "Молодежь и дети", - отметила Лобода.
Губернатор пожелал удачи ярославским педагогам и заверил, что правительство региона продолжит развитие системы образования.
"В новом учебном году открыли двери две школы – на Большой Федоровской в Ярославле и в Заволжье Ярославского округа. Обе сразу же были заполнены учениками и вошли в состав крупных образовательных комплексов. Всего образовательных комплексов будет 92, шесть пилотных уже успешно работают", - рассказал глава региона.
Он подчеркнул, что эксперты уже отметили в созданных образовательных комплексах повышение качества образования, расширение количества услуг, включая продленку, кружки, секции, открытие медиацентров и технологических направлений.
"Объединение материально-технических ресурсов позволило более эффективно ими распоряжаться. Рост заработной платы управленческого и вспомогательного персонала составил от 45 до 60%. Эффект очень серьезный. Теперь масштабируем положительный опыт на весь регион", - резюмировал губернатор.
Губернатора Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Архитектурной подсветкой украшены еще пять храмов в Ярославской области
21 сентября, 02:09
 
Ярославская область Россия Михаил Евраев педагоги
 
 
