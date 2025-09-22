Рейтинг@Mail.ru
14:10 22.09.2025
Опрос показал отношение болгар к правительству Желязкова
в мире
болгария
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Почти 70% жителей Болгарии отрицательно относятся к правительству премьер-министра Росена Желязкова, следует из данных опроса, проведенного местным социологическим агентством "Мяра". "По состоянию на середину сентября положительное отношение к правительству Росена Желязкова испытывают 17,4% (опрошенных - ред.), 69,2% болгар относятся отрицательно (к властям - ред.). Остальные затруднились с ответом", - говорится в публикации по опросу на сайте агентства. Согласно опросу, 76,2% опрошенных отрицательно оценивают парламент страны, и только 14% его поддерживают. Однако что касается президента страны Румена Радева, его оценивают положительно более 44% респондентов, и почти 38% опрошенных относятся к нему негативно. Опрос проводился с 4 по 12 сентября среди 802 совершеннолетних граждан Болгарии. Статистическая погрешность результатов составляет примерно 3,5 процентных пункта. На прошлой неделе Болгарское телеграфное агентство (БТА) сообщало, что парламент Болгарии в пятый раз отклонил предложение оппозиции о вынесении вотума недоверия правительству Желязкова.
в мире, болгария
В мире, Болгария
© Flickr / Alex Lovell-TroyФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Flickr / Alex Lovell-Troy
Флаг Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Почти 70% жителей Болгарии отрицательно относятся к правительству премьер-министра Росена Желязкова, следует из данных опроса, проведенного местным социологическим агентством "Мяра".
"По состоянию на середину сентября положительное отношение к правительству Росена Желязкова испытывают 17,4% (опрошенных - ред.), 69,2% болгар относятся отрицательно (к властям - ред.). Остальные затруднились с ответом", - говорится в публикации по опросу на сайте агентства.
Согласно опросу, 76,2% опрошенных отрицательно оценивают парламент страны, и только 14% его поддерживают. Однако что касается президента страны Румена Радева, его оценивают положительно более 44% респондентов, и почти 38% опрошенных относятся к нему негативно.
Опрос проводился с 4 по 12 сентября среди 802 совершеннолетних граждан Болгарии. Статистическая погрешность результатов составляет примерно 3,5 процентных пункта.
На прошлой неделе Болгарское телеграфное агентство (БТА) сообщало, что парламент Болгарии в пятый раз отклонил предложение оппозиции о вынесении вотума недоверия правительству Желязкова.
