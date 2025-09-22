https://ria.ru/20250922/energodar-2043559178.html

Украинские дроны атаковали Энергодар, тяжело ранен один человек

Украинские дроны атаковали Энергодар, тяжело ранен один человек - РИА Новости, 22.09.2025

Украинские дроны атаковали Энергодар, тяжело ранен один человек

Дроны ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, тяжело ранен сотрудник ЖКХ, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T16:24:00+03:00

2025-09-22T16:24:00+03:00

2025-09-22T16:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы украины

в мире

украина

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837477321_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_149d2ed384370d8056e14d82be0e1bbc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, тяжело ранен сотрудник ЖКХ, сообщил глава города Максим Пухов."В результате атаки БПЛА Украины в Энергодаре тяжело ранен сотрудник ЖКХ города. По предварительным данным, зафиксировано не менее 4-х беспилотных летательных аппаратов, атаковавших территорию предприятия, входящего в систему жизнеобеспечения города", - написал Пухов в своем Telegram-канале.В частности, по его словам, в результате атаки тяжелое ранение получил слесарь "Водозабора" 1962 года рождения."Пострадавший был немедленно эвакуирован в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. На месте происшествия работают оперативные службы. Оценивается масштаб причиненного ущерба", - подчеркнул Пухов.

https://ria.ru/20250921/vsu-2043246099.html

энергодар

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

энергодар, вооруженные силы украины, в мире, украина, запорожская аэс