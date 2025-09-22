https://ria.ru/20250922/energodar-2043559178.html
Украинские дроны атаковали Энергодар, тяжело ранен один человек
Украинские дроны атаковали Энергодар, тяжело ранен один человек - РИА Новости, 22.09.2025
Украинские дроны атаковали Энергодар, тяжело ранен один человек
Дроны ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, тяжело ранен сотрудник ЖКХ, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T16:24:00+03:00
2025-09-22T16:24:00+03:00
2025-09-22T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
в мире
украина
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837477321_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_149d2ed384370d8056e14d82be0e1bbc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, тяжело ранен сотрудник ЖКХ, сообщил глава города Максим Пухов."В результате атаки БПЛА Украины в Энергодаре тяжело ранен сотрудник ЖКХ города. По предварительным данным, зафиксировано не менее 4-х беспилотных летательных аппаратов, атаковавших территорию предприятия, входящего в систему жизнеобеспечения города", - написал Пухов в своем Telegram-канале.В частности, по его словам, в результате атаки тяжелое ранение получил слесарь "Водозабора" 1962 года рождения."Пострадавший был немедленно эвакуирован в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. На месте происшествия работают оперативные службы. Оценивается масштаб причиненного ущерба", - подчеркнул Пухов.
https://ria.ru/20250921/vsu-2043246099.html
энергодар
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837477321_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_632dfe6324aa027f5e2c0ba6e06c575f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, вооруженные силы украины, в мире, украина, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Запорожская АЭС
Украинские дроны атаковали Энергодар, тяжело ранен один человек
Пухов: дроны ВСУ атаковали Энергодар, тяжело ранен один человек, сотрудник ЖКХ