Рейтинг@Mail.ru
Украинские дроны атаковали Энергодар, тяжело ранен один человек - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 22.09.2025 (обновлено: 16:35 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/energodar-2043559178.html
Украинские дроны атаковали Энергодар, тяжело ранен один человек
Украинские дроны атаковали Энергодар, тяжело ранен один человек - РИА Новости, 22.09.2025
Украинские дроны атаковали Энергодар, тяжело ранен один человек
Дроны ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, тяжело ранен сотрудник ЖКХ, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T16:24:00+03:00
2025-09-22T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
в мире
украина
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837477321_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_149d2ed384370d8056e14d82be0e1bbc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, тяжело ранен сотрудник ЖКХ, сообщил глава города Максим Пухов."В результате атаки БПЛА Украины в Энергодаре тяжело ранен сотрудник ЖКХ города. По предварительным данным, зафиксировано не менее 4-х беспилотных летательных аппаратов, атаковавших территорию предприятия, входящего в систему жизнеобеспечения города", - написал Пухов в своем Telegram-канале.В частности, по его словам, в результате атаки тяжелое ранение получил слесарь "Водозабора" 1962 года рождения."Пострадавший был немедленно эвакуирован в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. На месте происшествия работают оперативные службы. Оценивается масштаб причиненного ущерба", - подчеркнул Пухов.
https://ria.ru/20250921/vsu-2043246099.html
энергодар
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837477321_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_632dfe6324aa027f5e2c0ba6e06c575f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, вооруженные силы украины, в мире, украина, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Запорожская АЭС
Украинские дроны атаковали Энергодар, тяжело ранен один человек

Пухов: дроны ВСУ атаковали Энергодар, тяжело ранен один человек, сотрудник ЖКХ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, тяжело ранен сотрудник ЖКХ, сообщил глава города Максим Пухов.
«
"В результате атаки БПЛА Украины в Энергодаре тяжело ранен сотрудник ЖКХ города. По предварительным данным, зафиксировано не менее 4-х беспилотных летательных аппаратов, атаковавших территорию предприятия, входящего в систему жизнеобеспечения города", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, в результате атаки тяжелое ранение получил слесарь "Водозабора" 1962 года рождения.
"Пострадавший был немедленно эвакуирован в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. На месте происшествия работают оперативные службы. Оценивается масштаб причиненного ущерба", - подчеркнул Пухов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Россия надорвалась: Европа убедилась, что ВСУ теперь дойдут до Москвы
21 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала