Ефимов рассказал о строительстве вестибюлей станции "Народное Ополчение"

На станции "Народное Ополчение" строящейся Рублёво-Архангельской линии московского метро завершается возведение монолитных конструкций вестибюлей, рассказал... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T14:12:00+03:00

2025-09-22T14:12:00+03:00

2025-09-22T14:12:00+03:00

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. На станции "Народное Ополчение" строящейся Рублёво-Архангельской линии московского метро завершается возведение монолитных конструкций вестибюлей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На станции "Народное Ополчение" завершили возведение монолитных конструкций первого вестибюля, сейчас подходит к концу бетонирование пешеходных выходов из второго вестибюля. На сегодня для строительства основных конструкций этих сооружений специалисты уложили около 31 тысячи кубометров бетона", – рассказал Владимир Ефимов.Он уточнил, что одновременно идут архитектурно-отделочные работы в блоке технических помещений, вестибюлях и на самой станции.В сообщении напоминается, что станция "Народное Ополчение" с двумя подземными вестибюлями разместится вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова. Ее центральным элементом станут колонны сложной формы с подсветкой и облицовкой из алюминия.Рублёво-Архангельская линия метро с 12 станциями пройдет от делового центра "Москва-Сити" до Рублёво-Архангельского за МКАД.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что утверждена концепция благоустройства территории около станции "Народное Ополчение".

