https://ria.ru/20250922/efimov-2043496404.html
Ефимов рассказал о строительстве вестибюлей станции "Народное Ополчение"
Ефимов рассказал о строительстве вестибюлей станции "Народное Ополчение" - РИА Новости, 22.09.2025
Ефимов рассказал о строительстве вестибюлей станции "Народное Ополчение"
На станции "Народное Ополчение" строящейся Рублёво-Архангельской линии московского метро завершается возведение монолитных конструкций вестибюлей, рассказал... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T14:12:00+03:00
2025-09-22T14:12:00+03:00
2025-09-22T14:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_4de4c89b43b8527b6839e3ade4b351e1.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. На станции "Народное Ополчение" строящейся Рублёво-Архангельской линии московского метро завершается возведение монолитных конструкций вестибюлей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На станции "Народное Ополчение" завершили возведение монолитных конструкций первого вестибюля, сейчас подходит к концу бетонирование пешеходных выходов из второго вестибюля. На сегодня для строительства основных конструкций этих сооружений специалисты уложили около 31 тысячи кубометров бетона", – рассказал Владимир Ефимов.Он уточнил, что одновременно идут архитектурно-отделочные работы в блоке технических помещений, вестибюлях и на самой станции.В сообщении напоминается, что станция "Народное Ополчение" с двумя подземными вестибюлями разместится вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова. Ее центральным элементом станут колонны сложной формы с подсветкой и облицовкой из алюминия.Рублёво-Архангельская линия метро с 12 станциями пройдет от делового центра "Москва-Сити" до Рублёво-Архангельского за МКАД.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что утверждена концепция благоустройства территории около станции "Народное Ополчение".
https://ria.ru/20250922/efimov-2043069909.html
https://ria.ru/20250920/efimov-2043050799.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_a6d9eef4fc92504fa563004c0f969218.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Москва
Ефимов рассказал о строительстве вестибюлей станции "Народное Ополчение"
Ефимов: на станции "Народное Ополчение" завершают строить конструкции вестибюлей
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. На станции "Народное Ополчение" строящейся Рублёво-Архангельской линии московского метро завершается возведение монолитных конструкций вестибюлей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На станции "Народное Ополчение" завершили возведение монолитных конструкций первого вестибюля, сейчас подходит к концу бетонирование пешеходных выходов из второго вестибюля. На сегодня для строительства основных конструкций этих сооружений специалисты уложили около 31 тысячи кубометров бетона", – рассказал Владимир Ефимов.
Он уточнил, что одновременно идут архитектурно-отделочные работы в блоке технических помещений, вестибюлях и на самой станции.
В сообщении напоминается, что станция "Народное Ополчение" с двумя подземными вестибюлями разместится вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова. Ее центральным элементом станут колонны сложной формы с подсветкой и облицовкой из алюминия.
Рублёво-Архангельская линия метро с 12 станциями пройдет от делового центра "Москва-Сити" до Рублёво-Архангельского за МКАД.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что утверждена концепция благоустройства территории около станции "Народное Ополчение".