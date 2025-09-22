https://ria.ru/20250922/efimov-2043069909.html

Ефимов: на юго-востоке Москвы строят образовательный комплекс

Ефимов: на юго-востоке Москвы строят образовательный комплекс - РИА Новости, 22.09.2025

Ефимов: на юго-востоке Москвы строят образовательный комплекс

В Рязанском районе на юго-востоке Москвы возводят образовательный комплекс на 600 мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. В Рязанском районе на юго-востоке Москвы возводят образовательный комплекс на 600 мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В столице для создания комфортной городской среды параллельно со строительством жилых домов возводят социальную, коммерческую и деловую инфраструктуру. Например, в Рязанском районе в составе жилого проекта появится образовательный комплекс и торгово-развлекательный центр. Строительство двух объектов уже ведется", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Образовательный объект будет переменной этажности. В трехэтажной части, где разместится детский сад на 150 мест, запланированы шесть групповых помещений, музыкальный и физкультурный залы, а в четырехэтажном крыле школы на 450 учеников – учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, спортивный зал и зал для проведения мероприятий, указывается в сообщении.В нем уточняется, что в настоящее время на объекте идут монолитные работы, кладка наружных стен. После завершения строительства образовательный комплекс передадут городу.Что касается торгового центра, то в четырехэтажном здании площадью почти 7 тысяч квадратных метров будут коммерческие площади, фитнес-клуб и рестораны, отмечается в сообщении.В нем добавляется, что девелопером проекта является SIS Development.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новых образовательных учреждениях в Коммунарке.

