Ефимов: на юго-востоке Москвы строят образовательный комплекс

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. В Рязанском районе на юго-востоке Москвы возводят образовательный комплекс на 600 мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В столице для создания комфортной городской среды параллельно со строительством жилых домов возводят социальную, коммерческую и деловую инфраструктуру. Например, в Рязанском районе в составе жилого проекта появится образовательный комплекс и торгово-развлекательный центр. Строительство двух объектов уже ведется", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Образовательный объект будет переменной этажности. В трехэтажной части, где разместится детский сад на 150 мест, запланированы шесть групповых помещений, музыкальный и физкультурный залы, а в четырехэтажном крыле школы на 450 учеников – учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, спортивный зал и зал для проведения мероприятий, указывается в сообщении.
В нем уточняется, что в настоящее время на объекте идут монолитные работы, кладка наружных стен. После завершения строительства образовательный комплекс передадут городу.
Что касается торгового центра, то в четырехэтажном здании площадью почти 7 тысяч квадратных метров будут коммерческие площади, фитнес-клуб и рестораны, отмечается в сообщении.
В нем добавляется, что девелопером проекта является SIS Development.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новых образовательных учреждениях в Коммунарке.