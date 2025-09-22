В Волгоградской области маршрутка насмерть сбила девочку на самокате

Рейтинг@Mail.ru
17:36 22.09.2025
происшествия
волжский
волгоградская область
ВОЛГОГРАД, 22 сен – РИА Новости. Водитель маршрутки сбил 9-летнюю девочку на самокате, которая пересекала дорогу на разрешающий сигнал светофора в городе Волжский Волгоградской области, сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале. "Согласно имеющимся данным, сегодня около 15.58 (мск – ред.) 39-летний водитель маршрутного такси совершил наезд на двигавшуюся на самокате девочку, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира в городе Волжском", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что надзорное ведомство организовало проверку по факту ДТП, в результате которого погибла девочка.
волжский
волгоградская область
происшествия, волжский, волгоградская область, мир
Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Мир
© Фото : Прокуратура Волгоградской областиСотрудники правоохранительных органов на месте ДТП в городе Волжском
© Фото : Прокуратура Волгоградской области
Сотрудники правоохранительных органов на месте ДТП в городе Волжском
ВОЛГОГРАД, 22 сен – РИА Новости. Водитель маршрутки сбил 9-летнюю девочку на самокате, которая пересекала дорогу на разрешающий сигнал светофора в городе Волжский Волгоградской области, сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.
"Согласно имеющимся данным, сегодня около 15.58 (мск – ред.) 39-летний водитель маршрутного такси совершил наезд на двигавшуюся на самокате девочку, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира в городе Волжском", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что надзорное ведомство организовало проверку по факту ДТП, в результате которого погибла девочка.
Двое москвичей на одном самокате сбили женщину с коляской
27 июня, 15:57
ПроисшествияВолжскийВолгоградская областьМир
 
 
