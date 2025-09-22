https://ria.ru/20250922/dtp-2043578961.html

В Волгоградской области маршрутка насмерть сбила девочку на самокате

В Волгоградской области маршрутка насмерть сбила девочку на самокате

ВОЛГОГРАД, 22 сен – РИА Новости. Водитель маршрутки сбил 9-летнюю девочку на самокате, которая пересекала дорогу на разрешающий сигнал светофора в городе Волжский Волгоградской области, сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале. "Согласно имеющимся данным, сегодня около 15.58 (мск – ред.) 39-летний водитель маршрутного такси совершил наезд на двигавшуюся на самокате девочку, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира в городе Волжском", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что надзорное ведомство организовало проверку по факту ДТП, в результате которого погибла девочка.

