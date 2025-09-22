Рейтинг@Mail.ru
Более 300 км дорог и 10 мостов отремонтируют в Белгородской области
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
17:13 22.09.2025
Более 300 км дорог и 10 мостов отремонтируют в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 22 сен – РИА Новости. Десять мостов и более 300 километров дорог отремонтируют в Белгородской области в 2026 году, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Планируем и в 2026 году развивать дорожную инфраструктуру. Более 300 километров дорог планируем поставить в капитальный ремонт, 10 мостов отремонтировать. Понимаем, что Белгородская область является одним из эталонных регионов в дорожном хозяйстве. Уверен, что так будет и всегда", - отметил губернатор в своих соцсетях. Глава региона отметил, что сохранение этого статуса, несмотря на сложную оперативную обстановку, — в числе ключевых задач развития региона. Проведение ремонтных работ на участках дорог играет ключевую роль в обеспечении безопасности дорожного движения, выступает ключевым фактором экономического роста, качества жизни и позитивного социального самочувствия людей. Как отметили в правительстве региона, дорожное строительство на протяжении многих лет, в том числе и в прифронтовых условиях, остается важнейшим направлением развития Белгородской области. Только с 2021 по 2024 годы в регионе построено 90,6 километра и отремонтировано 2 534 километра автодорог, наружным освещением оборудовано 297 километров автодорог, проложено 148 километров тротуаров. Общий объем выделенных на эти цели средств составил 72,6 миллиарда рублей. В прошлом году в регионе отремонтировали 328 километров дорог. Основную часть дорожных работ в 2025 году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в регионе завершили досрочно. В нормативное состояние приведено более 150 километров дорожного полотна – а это 61 объект региональных и муниципальных дорог. На эти цели выделено порядка 3 миллиардов рублей. Наряду с этим, за счет средств, выделенных региону дополнительно благодаря поддержке Правительства Российской Федерации в размере 1 миллиарда рублей, до конца ноября 2025 года в Белгородской области будет выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог общей протяженностью более 30 километров. Финансирование осуществлено в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни".
белгородская область
БЕЛГОРОД, 22 сен – РИА Новости. Десять мостов и более 300 километров дорог отремонтируют в Белгородской области в 2026 году, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Планируем и в 2026 году развивать дорожную инфраструктуру. Более 300 километров дорог планируем поставить в капитальный ремонт, 10 мостов отремонтировать. Понимаем, что Белгородская область является одним из эталонных регионов в дорожном хозяйстве. Уверен, что так будет и всегда", - отметил губернатор в своих соцсетях.
Глава региона отметил, что сохранение этого статуса, несмотря на сложную оперативную обстановку, — в числе ключевых задач развития региона. Проведение ремонтных работ на участках дорог играет ключевую роль в обеспечении безопасности дорожного движения, выступает ключевым фактором экономического роста, качества жизни и позитивного социального самочувствия людей.
Как отметили в правительстве региона, дорожное строительство на протяжении многих лет, в том числе и в прифронтовых условиях, остается важнейшим направлением развития Белгородской области. Только с 2021 по 2024 годы в регионе построено 90,6 километра и отремонтировано 2 534 километра автодорог, наружным освещением оборудовано 297 километров автодорог, проложено 148 километров тротуаров. Общий объем выделенных на эти цели средств составил 72,6 миллиарда рублей. В прошлом году в регионе отремонтировали 328 километров дорог.
Основную часть дорожных работ в 2025 году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в регионе завершили досрочно. В нормативное состояние приведено более 150 километров дорожного полотна – а это 61 объект региональных и муниципальных дорог. На эти цели выделено порядка 3 миллиардов рублей.
Наряду с этим, за счет средств, выделенных региону дополнительно благодаря поддержке Правительства Российской Федерации в размере 1 миллиарда рублей, до конца ноября 2025 года в Белгородской области будет выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог общей протяженностью более 30 километров. Финансирование осуществлено в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни".
