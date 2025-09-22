https://ria.ru/20250922/chempionat-2043465461.html
Более 100 медалей вручили победителям чемпионата высоких технологий
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В финале чемпионата высоких технологий было вручено более 100 медалей, в основном зачете 20 человек были признаны победителями, 40 — призерами, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Финал чемпионата высоких технологий завершился в Великом Новгороде
21 сентября. Участниками стали более 15 тысяч человек из 76 регионов России
и 26 дружественных стран. Конкурсанты состязались в 15 инновационных компетенциях. Соревнования были посвящены обеспечению национальной безопасности и развитию технологий двойного назначения.
Приветствие конкурсантам направил президент России Владимир Путин
. Он отметил, что чемпионат объединил целеустремленную, одаренную молодежь, предоставил отличную возможность ребятам из многих регионов страны проявить свои знания и компетенции, включиться в решение актуальных творческих, инженерных задач. Текст приветствия озвучил министр просвещения России Сергей Кравцов
.
Кравцов подчеркнул, что за три года своего существования чемпионат стал площадкой для развития отечественных инновационных решений.
"Это соревнования по перспективным направлениям, которые с каждым годом собирают все больше и больше конкурсантов. Хочу поздравить всех участников, финалистов и, конечно, победителей. Вы — большие молодцы, будущее нашей страны", — приводятся слова Кравцова на официальном сайте Минпросвещения.
Победителей и призеров финала чемпионата также поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов
.
Чемпионат высоких технологий — это опытно-конструкторское бюро новых профессий, соревнования проходят по инновационным компетенциям. Чемпионат входит во Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы". Организатор — Минпросвещения России, федеральный оператор — Институт развития профессионального образования. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".