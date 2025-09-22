Рейтинг@Mail.ru
Более 100 медалей вручили победителям чемпионата высоких технологий
Профессионалы. Сделано в России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Профессионалы. Сделано в России
 
10:51 22.09.2025
Более 100 медалей вручили победителям чемпионата высоких технологий
В финале чемпионата высоких технологий было вручено более 100 медалей, в основном зачете 20 человек были признаны победителями, 40 — призерами, сообщает...
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В финале чемпионата высоких технологий было вручено более 100 медалей, в основном зачете 20 человек были признаны победителями, 40 — призерами, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Финал чемпионата высоких технологий завершился в Великом Новгороде 21 сентября. Участниками стали более 15 тысяч человек из 76 регионов России и 26 дружественных стран. Конкурсанты состязались в 15 инновационных компетенциях. Соревнования были посвящены обеспечению национальной безопасности и развитию технологий двойного назначения. Приветствие конкурсантам направил президент России Владимир Путин. Он отметил, что чемпионат объединил целеустремленную, одаренную молодежь, предоставил отличную возможность ребятам из многих регионов страны проявить свои знания и компетенции, включиться в решение актуальных творческих, инженерных задач. Текст приветствия озвучил министр просвещения России Сергей Кравцов. Кравцов подчеркнул, что за три года своего существования чемпионат стал площадкой для развития отечественных инновационных решений. "Это соревнования по перспективным направлениям, которые с каждым годом собирают все больше и больше конкурсантов. Хочу поздравить всех участников, финалистов и, конечно, победителей. Вы — большие молодцы, будущее нашей страны", — приводятся слова Кравцова на официальном сайте Минпросвещения. Победителей и призеров финала чемпионата также поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов. Чемпионат высоких технологий — это опытно-конструкторское бюро новых профессий, соревнования проходят по инновационным компетенциям. Чемпионат входит во Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы". Организатор — Минпросвещения России, федеральный оператор — Институт развития профессионального образования. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В финале чемпионата высоких технологий было вручено более 100 медалей, в основном зачете 20 человек были признаны победителями, 40 — призерами, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Финал чемпионата высоких технологий завершился в Великом Новгороде 21 сентября. Участниками стали более 15 тысяч человек из 76 регионов России и 26 дружественных стран. Конкурсанты состязались в 15 инновационных компетенциях. Соревнования были посвящены обеспечению национальной безопасности и развитию технологий двойного назначения.
Приветствие конкурсантам направил президент России Владимир Путин. Он отметил, что чемпионат объединил целеустремленную, одаренную молодежь, предоставил отличную возможность ребятам из многих регионов страны проявить свои знания и компетенции, включиться в решение актуальных творческих, инженерных задач. Текст приветствия озвучил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Кравцов подчеркнул, что за три года своего существования чемпионат стал площадкой для развития отечественных инновационных решений.
"Это соревнования по перспективным направлениям, которые с каждым годом собирают все больше и больше конкурсантов. Хочу поздравить всех участников, финалистов и, конечно, победителей. Вы — большие молодцы, будущее нашей страны", — приводятся слова Кравцова на официальном сайте Минпросвещения.
Победителей и призеров финала чемпионата также поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов.
Чемпионат высоких технологий — это опытно-конструкторское бюро новых профессий, соревнования проходят по инновационным компетенциям. Чемпионат входит во Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы". Организатор — Минпросвещения России, федеральный оператор — Институт развития профессионального образования. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
 
