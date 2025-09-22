https://ria.ru/20250922/britaniya-2043580721.html

Глава МИД Британии заявила о готовности НАТО к конфронтации с Россией

Глава МИД Британии заявила о готовности НАТО к конфронтации с Россией - РИА Новости, 22.09.2025

Глава МИД Британии заявила о готовности НАТО к конфронтации с Россией

НАТО готова ответить России прямой конфронтацией из-за якобы имевших место инцидентов нарушения воздушного пространства, заявила министр иностранных дел... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T17:45:00+03:00

2025-09-22T17:45:00+03:00

2025-09-22T18:46:00+03:00

россия

в мире

нато

польша

эстония

дмитрий песков

дональд туск

урсула фон дер ляйен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106438/20/1064382019_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_b706fd47198327a948d05119a407bbf2.jpg

ООН, 22 сен — РИА Новости. НАТО готова ответить России прямой конфронтацией из-за якобы имевших место инцидентов нарушения воздушного пространства, заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер."Они открывают путь к прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией. Объединенная мощь НАТО не имеет конкурентов, а решимость альянса защищать мир и безопасность в Европе непоколебима", — сказала она на заседании.Она напомнила, что британские истребители присоединились к операции НАТО "Восточный страж", участники которой патрулируют небо над Польшей."Если нам понадобится противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы это сделаем", — добавила она.В понедельник состоялось экстренное заседание Совбеза ООН, которое в пятницу запросила Эстония, из-за "инцидента", доказательств которого представлено не было.Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись.Десятого сентября Туск заявил, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву. После инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.Румынское Министерство национальной обороны утверждало, что 20 сентября вечером на территорию страны залетал дрон, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Российского посла Олега Липаева на следующий день вызвали в МИД, не предоставив при этом никаких доказательств происхождения беспилотника.

https://ria.ru/20250920/nato-2043220461.html

https://ria.ru/20250915/evropa-2041847597.html

https://ria.ru/20250922/nato-2043439276.html

россия

польша

эстония

румыния

великобритания

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, нато, польша, эстония, дмитрий песков, дональд туск, урсула фон дер ляйен, румыния, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, великобритания, евросоюз, европа