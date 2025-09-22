Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Британии заявила о готовности НАТО к конфронтации с Россией - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 22.09.2025 (обновлено: 18:46 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/britaniya-2043580721.html
Глава МИД Британии заявила о готовности НАТО к конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности НАТО к конфронтации с Россией - РИА Новости, 22.09.2025
Глава МИД Британии заявила о готовности НАТО к конфронтации с Россией
НАТО готова ответить России прямой конфронтацией из-за якобы имевших место инцидентов нарушения воздушного пространства, заявила министр иностранных дел... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T17:45:00+03:00
2025-09-22T18:46:00+03:00
россия
в мире
нато
польша
эстония
дмитрий песков
дональд туск
урсула фон дер ляйен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106438/20/1064382019_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_b706fd47198327a948d05119a407bbf2.jpg
ООН, 22 сен — РИА Новости. НАТО готова ответить России прямой конфронтацией из-за якобы имевших место инцидентов нарушения воздушного пространства, заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер."Они открывают путь к прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией. Объединенная мощь НАТО не имеет конкурентов, а решимость альянса защищать мир и безопасность в Европе непоколебима", — сказала она на заседании.Она напомнила, что британские истребители присоединились к операции НАТО "Восточный страж", участники которой патрулируют небо над Польшей."Если нам понадобится противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы это сделаем", — добавила она.В понедельник состоялось экстренное заседание Совбеза ООН, которое в пятницу запросила Эстония, из-за "инцидента", доказательств которого представлено не было.Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись.Десятого сентября Туск заявил, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву. После инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.Румынское Министерство национальной обороны утверждало, что 20 сентября вечером на территорию страны залетал дрон, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Российского посла Олега Липаева на следующий день вызвали в МИД, не предоставив при этом никаких доказательств происхождения беспилотника.
https://ria.ru/20250920/nato-2043220461.html
https://ria.ru/20250915/evropa-2041847597.html
https://ria.ru/20250922/nato-2043439276.html
россия
польша
эстония
румыния
великобритания
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106438/20/1064382019_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_4dc1b8740e94120d2d8c26250ea71d95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, нато, польша, эстония, дмитрий песков, дональд туск, урсула фон дер ляйен, румыния, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, великобритания, евросоюз, европа
Россия, В мире, НАТО, Польша, Эстония, Дмитрий Песков, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Румыния, Вооруженные силы РФ, Воздушно-космические силы России, Великобритания, Евросоюз, Европа
Глава МИД Британии заявила о готовности НАТО к конфронтации с Россией

Глава МИД Британии Купер заявила о готовности НАТО к прямой конфронтации с РФ

© Flickr / Chatham HouseИветт Купер
Иветт Купер - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Flickr / Chatham House
Иветт Купер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 22 сен — РИА Новости. НАТО готова ответить России прямой конфронтацией из-за якобы имевших место инцидентов нарушения воздушного пространства, заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.
"Они открывают путь к прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией. Объединенная мощь НАТО не имеет конкурентов, а решимость альянса защищать мир и безопасность в Европе непоколебима", — сказала она на заседании.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В США возмутились из-за реакции НАТО на российские истребители
20 сентября, 18:52
Она напомнила, что британские истребители присоединились к операции НАТО "Восточный страж", участники которой патрулируют небо над Польшей.
"Если нам понадобится противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы это сделаем", — добавила она.
В понедельник состоялось экстренное заседание Совбеза ООН, которое в пятницу запросила Эстония, из-за "инцидента", доказательств которого представлено не было.
Минобороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Восточный страх: Европа приготовилась к вторжению
15 сентября, 08:00
Десятого сентября Туск заявил, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву. После инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.
Румынское Министерство национальной обороны утверждало, что 20 сентября вечером на территорию страны залетал дрон, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Российского посла Олега Липаева на следующий день вызвали в МИД, не предоставив при этом никаких доказательств происхождения беспилотника.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Посол России прокомментировал действия НАТО в Балтийском море
Вчера, 07:54
 
РоссияВ миреНАТОПольшаЭстонияДмитрий ПесковДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенРумынияВооруженные силы РФВоздушно-космические силы РоссииВеликобританияЕвросоюзЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала